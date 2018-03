Blanco, sobre Centurión: “No fue tan grave”

El presidente de Racing le restó importancia el incidente que protagonizó el futbolista. “Es una infracción de tránsito, todos hemos pasado un semáforo en rojo”.

El presidente de Racing, Víctor Blanco, consideró que “no fue tan grave” el episodio en el que Ricardo Centurión pasó dos semáforos en rojo, se negó a hacer un test de alcoholemia, intentó coimear a un inspector de tránsito y le secuestraron el auto en Lanús.

El dirigente contó que conversó con el representante del jugador, pero no con el propio involucrado, al tiempo que resaltó: “todos hemos pasado un semáforo en rojo”.

“Todo esto ocurre porque es Centurión. Me parece que no fue tan grave. Es una infracción de tránsito. No lo justifico, pero todos hemos pasado un semáforo en rojo. Me llama mucho la atención que haya habido un equipo de alcoholemia un lunes a las 8.10 de la mañana. Creo que sabían que pasaba algo, lo estaban esperando a Ricardo“, aventuró.

Blanco remarcó que “no es agradable para la imagen del club que pase una situación así” y manifestó que “Centurión siempre está un poco más perseguido que otro jugador o persona”.

Fuente: NA