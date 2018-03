Jaguares no pudo volver a ganar y sumó su cuarta derrota

RELACIONADAS Esta tarde los Jaguares irán por su segundo triunfo en el Súper Rugby

Fue por 18-7 con Reds en Vélez, donde la semana pasada habían conseguido su único triunfo en el torneo.

Jaguares, que venía de su primer triunfo en el Super Rugby, no pudo en Vélez con Reds, que llegó a su tercera victoria consecutiva. El equipo de Mario Ledesma le ganó a Waratahs por 38-28 hace una semana con una muy buena actuación en el primer tiempo pero no lo pudo repetir este sábado.

En el arranque fue el equipo australiano el que se adueñó de la pelota y propuso las mejores ocasiones. Por eso, no extrañó que con un penal de James Tuttle se pusiera en ventaja. Jaguares respondió con el try de Bautista Delguy y la conversión de Nicolás Sánchez. Sin embargo, la ventaja no se mantuvo por mucho tiempo.

El try de Brandon Paenga-Amosa y el penal de James Tuttle le permitieron a Reds irse al descanso con un marcador a favor (11-7), que estiró en el segundo tiempo con el try de Filipo Daugunu. Finalmente, el triunfo para Reds fue por 18 a 7.