Fútbol femenino: la misionera Yamila Rodríguez, convocada por primera vez por la Selección Argentina mayor para afrontar la Copa América de Chile

La delantera que milita en el Santa Teresa de España arribará al país la semana que viene para incorporarse a los entrenamientos y luego viajará al país trasandino para participar del certamen continental.

Yamila Rodríguez atiende el teléfono en Badajoz bajo una lluvia similar a la que en simultáneo se da en su Posadas natal. A la ex delantera de Boca poco parece importarle: la noticia de su primera convocatoria para formar parte de la Selección Argentina mayor para afrontar la Copa América de Chile el mes que viene opaca cualquier capricho climático.

“Me enteré la semana pasada de esto y estoy re contenta”, comentó la futbolista surgida en Huracán, semillero del fútbol femenino en la capital misionera.

Antes, no obstante, la misionera deberá afrontar un partido durísimo con el Santa Teresa de España, equipo al que llegó a principios de año y que está al borde del descenso: “Jugamos este fin de semana contra el Sevilla y vamos a tener que ganar sí o sí para no descender”, se lamentó la joven delantera, quien aún no contó con las oportunidades suficientes para demostrar todo su pontencial.

Ante un futuro incierto, la convocatoria a la selección absoluta es un bálsamo para el ánimo de Yamila, que aproximadamente el 25 de marzo estará viajando a nuestro país para sumarse a los entrenamientos con la Albiceleste. Luego será el turno de viajar al vecino país para afrontar el certamen continental, que arrancará el 4 de abril.

En dicha competencia, la Argentina compartirá el Grupo B con Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia.