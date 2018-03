El empresario correntino Martínez Rojas teme terminar como Nisman

RELACIONADAS Vuelven a rechazar la exención de prisión para el empresario correntino Martínez Rojas

Mariano Martínez Rojas tiene miedo de terminar como Nisman. “Prefiero estar preso en USA y no terminar como Nisman en Argentina”. Esta es una frase muy recurrente en las charlas que mantiene el empresario correntino Mariano Martínez Rojas, hoy detenido por violación de visa en el Estado de La Florida, Estados Unidos.

Martínez Rojas se hizo conocido por la opinión pública cuando adquirió dos medios de comunicación pertenecientes a Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, el diario Tiempo Argentino y Radio América.

A mediados de 2017, por temor a ser asesinado, decidió mudarse a la ciudad de Miami, donde fue detenido el 26 de enero de este año por oficiales del FBI.

Recordemos que Martínez Rojas estaba prófugo de la Justicia argentina en el marco de la causa que investiga “la mafia de los contenedores” y el presunto lavado de dinero K, siendo procesado por el juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich junto al famoso “Mr. Korea” y un ex gerente bancario por asociación ilícita, lavado de dinero y contrabando.

Pero la realidad es que el empresario correntino podría complicar a Cristina Fernández, puesto que, durante esta última semana quedó firme el pedido de prisión preventiva de la ex presidenta por encubrimiento del atentado a la Amia y, a su vez, el Tribunal Oral Federal 2 determinó que las causas conocidas como “La ruta del dinero K” y por corrupción en la obra pública son causas conexas y se van a juzgar juntas. Así, Cristina Kirchner podría terminar en el banquillo junto a Lázaro Báez.

Fuentes cercanas a Martínez Rojas, quien está siendo representado por uno de los bufetes de abogados más conocidos de Miami, el estudio jurídico “Milosevic Law Office”, aseguran que el empresario sabe, fehacientemente, que de ser extraditado a Argentina correrá la misma suerte que el fiscal Nisman.

“Tengo infinidad de pruebas para demostrar, de manera contundente e irrefutable, todo lo que fue la corrupción kirchnerista”, asegura el empresario, y afirma: “No le tengo miedo a la Justicia, le tengo miedo a la mafia K”.

Fuente: diario El Litoral