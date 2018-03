Bullrich prometió a empresarios duplicar las incautaciones de mercadería en zonas de frontera y destruir todo lo confiscado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con la plana mayor de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME). En su carácter de presidente de la Comisión de Fronteras participó el titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Gerardo Díaz Beltrán, quien explicó que la Nación reforzará los controles en la provincia, especialmente en el interior, y que los procedimientos buscarán incautar mercadería que ingrese de manera ilegal con fines comerciales, no aquello que llegue para uso personal.

El objetivo de la reunión fue buscar soluciones conjuntas al problema de la venta ilegal en las zonas limítrofes. “Nuestro objetivo este año es duplicar el decomiso de mercadería. Todo lo que se secuestre hay que destruirlo”, dijo Bullrich. También anunció el trabajo conjunto entre coordinadores regionales y los dirigentes de CAME para canalizar información.

Díaz Beltrán indicó que la ministra Bullrich planteó como objetivo para 2018 duplicar la cantidad de material incautado en 2017. “Nos anticipó que se harán más controles en toda la provincia, especialmente en el interior. Se buscará cortar el flujo de mercadería que viene con fines comerciales, no de uso personal. Nos dijeron que van destruir todo lo que se incauta en Aduana, para evitar la posibilidad de que ese material vuelva ingresar al mercado informal”, explicó el presidente de la CEM.

En uno de los tramos de la reunión, la Bullrich destacó la colaboración de algunos gobiernos provinciales que mostraron especial interés en colaborar con el trabajo que viene llevando adelante la Nación para combatir el contrabando, tanto de drogas cuanto de mercaderías.

“Con el cambio de conducción de CAME se creó la Comisión de Fronteras para concentrarnos en el contrabando como inicio del circuito de la venta ilegal”, señaló el presidente de Came José Bereciartúa y resaltó que tras el fuerte trabajo con intendentes “se han demostrado resultados positivos” como los casos de la Ciudad de Buenos Aires, donde el esfuerzo entre la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, permitió erradicar a los manteros de los principales centros comerciales, o en la provincia de Buenos Aires con la intervención a La Salada. En este aspecto, la ministra expuso que no se puede permitir la destrucción de miles puestos de trabajo que implica el comercio legal por contener a vendedores ilegales.

En ese mismo sentido, el nuevo subsecretario de Fronteras, Matías Lobos, presentó el esquema de trabajo con coordinadores regionales para que puedan conectarse con las cámaras empresarias locales. “Vamos a tener comunicación permanente e interacción con todos los puntos del país”, aseguró.

Por su parte, Gerardo Díaz Beltrán, titular de la Comisión de Fronteras de CAME y de la Confederación Económica de Misiones (CEM), indicó que “el contrabando hormiga y el narcotráfico están relacionados”. Además, expresó: “La articulación entre las fuerzas federales y provinciales es positiva, pero no suficiente. Necesitamos mayor tecnología”.

En relación a ese punto, Bullrich destacó la app de CAME www.argentinailegal.com, que permite realizar denuncias anónimas sobre puestos callejeros, saladitas, contrabando, falsificación de marcas y talleres clandestinos, entre otras.

También participaron del encuentro el subsecretario de Articulación Legislativa del Ministerio, Enrique Thomas; Alfredo González, por la Federación Económica del Chaco (FECHACO) quien concentró su preocupación en el tráfico de mercadería a través del Impenetrable; Diego Navarro por la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, Tierra del Fuego, quien alertó por el aumento del contrabando a la isla, e Ignacio Sadir, por la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ) quien expuso: “Además de contrabando hormiga, las saladas en Jujuy están arraigadas a tal punto que se las considera ferias”.