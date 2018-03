Un banco genético, el 911 como central de monitoreo con 220 cámaras en Posadas y más tecnología, refuerzan la seguridad en Misiones

El ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez, adelantó parte del trabajo que pretende desarrollar durante el año donde se destacan, entre otras iniciativas, la creación de un banco genético y estudios de ADN en Misiones, potencial el 911 como central de monitoreo y seguridad con 220 cámaras en Posadas y mayor tecnología para combatir el delito.

“Hay que ser celosos de la seguridad de la gente y en particular enfocarse en determinadas áreas que muchas veces ocurren reiterados delitos. La idea nuestra es potenciar el 911 y que sea una central de monitoreo, de la ciudad y de decisiones se tomen en base al mapa del delito que se va trazando, que los hacen las comisarias, para poder actuar en determinadas zonas”, sostuvo el funcionario en Misiones Online TV.

Pérez adelantó que debido a los casos de abusos que ocurrieron en los últimos tiempos en la provincia, tuvo charlas con funcionario de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), de la Facultad de Genética, “para ir avanzando en un banco genético y con nuestra propia área de la policía, como para tener el laboratorio para poder realizar fácilmente las muestras, eso va allanar mucho el camino. Porque hoy se hacen las muestras, pero se envían las muestras y demoran un poco más. Estamos en un proceso de charla y estudio como para ver cuál es la mejor manera de poder llevar a cabo un banco genético y que eso sirva de utilidad para la resolución de esos casos”, admitió.

“En la zona capital vamos a tener 220 cámaras en los próximos meses, estamos trabajando fuertemente en eso, vamos a tener cámaras de alta generación, todas conectadas al 911. Ya estamos en un proceso de inicio de obra de lo que va ser las nuevas comunicaciones que va a tener la policía, también en la zona capital para luego replicar en el resto de las provincias. Son comunicaciones encriptadas, que tienen georreferenciación, entonces el operador de la policía va a saber dónde está su recurso humano en base a la terminal que tenga. Necesitamos crecer en tecnología, incorporar esa tecnología para hacer investigaciones mucho más serias y mucho más seguras”.

El ministro además destacó el trabajo que vienen realizando las fuerzas de seguridad, tanto de la provincia como de la Nación gracias al trabajo en conjunto, en la lucha contra el narcotráfico y reveló que de acuerdo a las estadísticas que maneja, durante estos dos años de gestión del gobernador Hugo Passalacqua, se incautó tanta droga como durante todo el periodo democrático. “Con respecto a la cantidad de marihuana incautada aproximadamente 17.000 kilos en el año 2016, 20.000 Kilos en el 2017. En lo que va en la gestión del Gobernador se incautó tanta droga como en toda la democracia, prácticamente. Fue una decisión política del Gobernador de poner a la policía a trabajar en algo que antes era ajeno o lo miraba de costado”, remarcó.

Pérez enumeró y puso en valor al escáner y al helicóptero que posee la fuerza provincial para el trabajo contra el narcotráfico. “Hemos incorporado el escáner, ese escáner no existe en la región, lo tiene solo la policía de la provincia de Misiones y se ha utilizado en varios procedimientos. En el último procedimiento que se utilizó fue hace un par de días atrás en San José, donde la droga iba ocultad en dos autos, se utilizó el escáner que eso ayuda muchísimo. Ayuda también a los canes en la detección de la droga y a los retenes policiales en el caso que se sospeche que existe droga. El helicóptero es también un arma fundamental en la lucha contra el narcotráfico, en virtud de nuestra frontera, nosotros tenemos muchísima frontera que es humanamente imposible controlar, se necesita de tecnología”, puntualizó. Además reveló que en mayo llegará a Misiones la primera lancha de Prefectura Naval Argentina con mucha tecnología.

Más definiciones del ministro

Menos delitos en el centro

“En el microcentro, “el robo al boleo”, como se lo denomina, se ha reducido bastante. Nosotros en lo que va de la gestión hemos reducido sustancialmente la actividad delictual en el índice de delitos. En el mismo período del año pasado, por ejemplo, delitos contra la propiedad se ha reducido un 17 por ciento, delitos contra la integridad sexual un 20 por ciento, delitos contra las personas un 12 por ciento”.

Violador serial

“En el caso de la chica de la semana pasada, ayer se hizo una serie de allanamientos y creo que estamos en la senda de resolver la cuestión y hay que ver si fue una cuestión sexual o fue un robo, eso determinará la justicia cual fue el caso. De todas formas, no deja de ser preocupante que en una zona determinada roben y lastimen a una chica. Hubo un patrón de conducta que lleva a la investigación a sospechar que podría haber un violador serial”.

Seguridad vial

“El desafío de este año es bajar los índices de sinestralidad vial, para esos todos tenemos que tomar conciencia de que hay que conducir adecuadamente, porque los índices de accidentología marcan que, en el 99 por ciento de los casos, la responsabilidad es del hombre y muy pocas cuestiones tienen que ver con la mecánica. En todos los accidentes el factor preponderante es el alcohol o la distracción, o el cansancio. Entonces, si todos tomáramos conciencia evitaríamos muchísimos males. Vamos a incorporar tecnología, a los fines de hacer prevención para que la gente tome conciencia de que debe conducir correctamente y comience a conducir correctamente, infelizmente en base a la amenaza de que existe un radar que lo puede sancionar. La autocrítica que hago permanentemente es que nuestros controles viales, los de la policía, tienen que ser más efectivos. Es decir, necesitamos mayor compromiso de parte del funcionario policial a la hora de afrontar y estar en un control vial. Es tan importante como pedir la documentación del vehículo, concientizar al conductor de que nuestras rutas son difíciles, muy transitadas y peligrosas y que hay que respetar los límites de velocidad. En cuanto al lugar para la práctica de manejo de un principiante, Vialidad Provincial tiene un lugar destinado para esto. También hay asociaciones que se dedican a apoyar y a dar cursos de manejo”.

DEA en Misiones

“En mayo estaremos en condiciones de seleccionar a los policías de la provincia que irán a EEUU a capacitarse. No se van a instalar acá, no se pueden instalar acá, no puede un funcionario del ejecutivo decidir una cuestión así. Lo ha dicho y explicado el gobernado la semana pasada, esto se trata de capacitarse, de formarse, de perfeccionarse y de traer conocimiento. Hay que formarse con aquellos que permanentemente están en un escalón mayor en cuanto a investigaciones, a tecnología e imitar aquellas cosas que nos son provechosas y productivas. Van a actuar en toda la región, el desafío que van a tener por delante es un trabajo de investigación para apuntar al núcleo más importante que tiene una organización delictiva, que es el que hace el financiamiento”.