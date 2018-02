Boxeo: en Bolivia, el misionero “Mano de Piedra” Pedrozo perdió con Mamani  

En su primer desafío de este 2018, el boxeador misionero Juan Carlos “Mano de Piedra” Pedrozo fue derrotado ayer por KOT en el sexto round por el boliviano Franklin Mamani, ex retador mundialista de la categoría Superligero. El combate se desarrolló en el Coliseo Cerrado “Julio Borelli” de La Paz, y fue válido por el ranking mundial del Consejo Mundial de Boxeo WBC en la división Welter.

“No voy a decir que me robaron, pero lo tenía todo cortado en el 5º y él me metió una que no me hizo nada y el árbitro paró porque en cualquier momento le ganaba… Nada que ver… Todo el público no estuvo de acuerdo”, dijo el pugilista oriundo de San Pedro en su cuenta de Facebook.

Esta fue la primera vez que apareció el oriundo de San Pedro, tras cumplirse ocho meses de la derrota por KO ante Carlos Daniel Aquino que sufrió en Malvinas Argentina. Esto fue el detonante para la ruptura con su entonces entrenador, el correntino Antonio “Gringo” Medina.