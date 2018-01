Un hombre agredió a efectivos de la policía y fue detenido en San Vicente

Ocurrió cerca de las 11:00 horas, cuando efectivos de la Comisaria de la Mujer de San Vicente se dirigían al Barrio Ex Alumnos, para dar cumplimento de un Oficio del Juzgado de Familia, donde debían notificar a la ciudadana Roció K. y al ciudadano Claudio C. I. de su contenido, pero cuando llegaron al lugar los uniformados fueron sorprendidos y agredidos verbalmente por el ciudadano Enrique R., quien no dejo que realicen su trabajo.

El hombre fue detenido por personal de la División Comando Radioeléctrico de esta localidad, quienes luego de trasladarlo al Hospital Local para ser examinado por el médico de Turno, luego fue alojado en sede policial quedando a disposición de la justicia.