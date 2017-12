Se viene la gran Fiesta “31D” en San Vicente para recibir el 2018

El Gobierno entregó créditos a jubilados del IPS Continuando con la política del gobernador Hugo Passalacqua de optimizar los recursos para lo sectores más sensibles, se realizó en la mañana de este miércoles la entrega de 51 nuevos créditos a beneficiarios del sector pasivo cuyo monto asciende a $ 1.555.000. El Instituto de Previsión Social (IPS) a través del decreto N° 1644 recuperó la facultad de otorgar créditos a los jubilados, actividad que hacía más de 40 años no se realizaba. Hasta la fecha son 5.450 los créditos pagados con montos de entre 1.000 a 25.000 pesos y la cifra invertida asciende a $ 78.467.200. “Con esta entrega ya llevamos unos 80 millones de pesos desde que empezamos con esta línea de créditos y estamos superando los 5.300 afiliados pasivos; yo creo que no es tan importante los 80 millones, sino los 5.000 y pico de afiliados que fueron beneficiarios, eso es lo que nos importa. El dinero no importa más que las personas, y a nosotros en el Gobierno de la provincia de Misiones nos interesan las personas”, recalcó el presidente del IPS, Carlos Arce. Asimismo explicó que “con esta tasa que es del 15% anual con un gasto administrativo del 0.36 y un seguro del 4 por mil y que la cuota que ustedes van a reintegrar con el préstamo no supere el 20% del haber neto, es decir de lo que se recibe de bolsillo. Por eso siempre tenemos tanta demanda con estos créditos. Así que esto es realmente un beneficio que le da el Gobierno de la provincia a través de la IPS con el apoyo de nuestro Gobernador”. Cabe destacar que a estos créditos pueden acceder los jubilados y pensionados del IPS, como así también retirados del Servicio Penitenciario Provincial y Policía de Misiones, y que para tal beneficio no existe límite de edad por lo que ya son más de 400 los jubilados mayores de 80 años que pudieron acceder a dicho crédito.