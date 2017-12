Inglaterra: el desesperante rescate de un perro en un río congelado

Jaqui Miller siempre ayudó a los animales sin esperar el reconocimiento público. Pero su dedicación ahora la llevó a dar la vuelta al mundo desde los portales de noticias más importantes.

Como voluntaria en el Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) este martes se viralizó el video del desesperante rescate de un labrador al que salvó de la muerte en el río Wansbeck en Black Close Bank, dentro del condado inglés de Northumberland.

Los Servicios de Bomberos y Rescate de esa zona solicitaron ayuda a la RSPCA después de que el club de remo alertara sobre un labrador negro que llevaba una hora atrapado en el río congelado.

“Buen chico Hardy, buen chico”, se la escucha decir, para alentarlo a seguir resistiendo.

La escena quedó grabada desde la cámara que Miller llevaba en su chaleco. Se ve a la rescatista deslizarse por el hielo con la ayuda de un arpón.

Cuando llega al perro, lo tironea del cogote y el hielo se rompe debajo de los dos. Pero la mujer llevaba un arnés y los bomberos la acercaron a la orilla. Se ve al perro caminar solo hacia tierra firme y hasta mover la cola contento.

“Su paseador nos dijo que está tan acostumbrado a nadar en el río y en el mar que simplemente saltó”, dijo Miller.

“Me aseguré de estar bien sujeta a la cuerda y comencé a cruzar el hielo. Cuando me acerqué a Hardy pude escucharlo quejarse.”

Tenía un pequeño corte en una de sus patas por el filo del hielo. De seguir atrapado, el labrador, de entre 7 y 8 años, terminaría muriendo ahogado por el colapso que produce la hipotermia.

Al día siguiente del rescate Miller fue a visitar a Hardy. "Está perfecto", cerró la rescatista y aconsejó a la comunidad que en casos similares de perros atrapados en ríos congelados "jamás se tiren a ayudar. Llamen a los bomberos."