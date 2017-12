Mirta Tundis afirmó que ley que afectará los aumentos de los jubilados es “confiscatoria” y “una barbaridad legal”

La diputada nacional bonaerense por el Frente Renovador de Sergio Massa, y que desde hace muchos años se dedica a la problemática de los sueldos de los jubilados, opinó sobre la ley que impulsa el gobierno nacional y que ya obtuvo media sanción en el Senado. Aseguró que con el nuevo cálculo de los aumentos, los jubilados terminarán cobrando menos del 50% de lo que percibirían con la ley vigente desde el 2009. Advirtió que eso traerá además una nueva ola de demandas al Estado.

“El ejemplo es que un jubilado que cobra 10 mil pesos de sueldo, con la ley vigente debía cobrar un aumento de aproximadamente 1200 pesos. Y con la nueva ley recibirá 570 pesos. Un jubilado que cobra la mínima, es decir 7246 pesos, en lugar de llegar con el aumento a 8142 pesos, va a cobrar 7.663 pesos . Y un jubilado de 30 mil pesos que tiene una jubilación más acomodada, ya que la reparación histórica lo benefició, ahora lo va a perjudicar, porque en lugar de cobrar 3.600 pesos de aumento, va a cobrar 1040 pesos. La verdad es que la quita va a ser totalmente confiscatoria, no es que va a perjudicar solo al haber mínimo, sino a todos los haberes” indicó Tundis.

Sobre la norma que esta semana llegará para su tratamiento y casi segura aprobación a la Cámara de Diputados de la nación, la legisladora la calificó como “una barbaridad legal, que quita derechos constitucionales” y agregó que además “es confiscatorio en el aumento, porque le darán menos de la mitad de lo que corresponde. Y cuando uno hace una presentación ante la justicia, el hecho de tener menos de 15% de diferencia, la justicia ya lo considera confiscatorio, así que es mucho más cuando la diferencia es de más de 50%. Esto va a derivar en varios tramites judiciales”.

Sobre el gobierno nacional, Tundis expresó que “han tomado a los jubilados como pasibles de ajustes en todos los aspectos, y la gente no lo vio. Desde enero de este año, comenzaron con la reducción y quita de medicamentos gratuitos, con merma en la atención medica, y ahora con quitarles los aumentos que les corresponde por ley desde el año 2009 a la fecha”.

La diputada massista resaltó que la oposición hoy no posee la cantidad de votos necesaria, como para que no apruebe el proyecto. “Lamentablemente más del 50% de los jubilados votó a este gobierno y le dio la posibilidad de tener más diputados. Eso a mi no me parece mal que lo voten porque están conformes con el Presidente, pero estas votaciones tenían que ver con las herramientas legislativas, y les dieron mayores herramientas al oficialismo y entonces quienes estamos en la oposición después del 10 de diciembre, nos vemos debilitados a la hora de estar peleando este proyecto”.

Sistema previsional no sustentable

Mirta Tundis admitió que es verdad que el sistema provisional está pasando por un momento poco sustentable, sin embargo aclaró que a su entender eso “no es por culpa de la fórmula de movilidad, sino del gobierno anterior y del actual, que no quisieron, ni supieron resolver el tema laboral”

Acusó al gobierno nacional de extorsionar a los gobernadores

Sobre porqué los senadores, con la orden de sus gobernadores, votaron este proyecto, Tundis denunció que fue por “extorsión con la chequera (de parte del gobierno nacional). Les dijeron: ustedes no hacen que sus senadores aprueben esto y nosotros no les giramos los fondos de coparticipación, y si los va a recibir Buenos Aires. Esto es lo real y concreto. Y la verdad es que cada gobernador, lo que quiere es administrar su provincia, pagarle a sus empleados y no tener problemas con ellos. Y pagarle a sus jubilados provinciales, aquellos que no transfirieron sus cajas. Entonces ellos(por los gobernadores) mantienen conformes a sus jubilados porque les van a pagar y los jubilados nacionales que pongan el hombro y le paguen al resto de los jubilados nacionales”, finalizó.