Ricardo Wellbach: “La Renovación ofrece certidumbre”

El primer candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, Ricardo Wellbach, destacó que ve con mucha certidumbre a los ciudadanos para las próximas elecciones, “porque el misionero ve que la renovación ofrece lo que pide la ciudadanía, es un gobierno que no le escapa a las situaciones difíciles, las enfrenta y las va resolviendo”.

En el ciclo de entrevistas con los candidatos que realiza “Debate Sobre el Futuro” que se emite por Misiones OnLine TV, quien encabeza la lista de la Renovación para una banca en la Cámara de Diputados de la Nación,se mostró confiado en el resultado del próximo 22 de octubre, considerando que forma parte de un gobierno que “planteó que había que trabajar con austeridad para poder estar tranquilos, lo lleva adelante el gobernador (Hugo Passalacqua) con mucha solvencia y a esto lo ve el electorado y asume que el Gobierno de la provincia es un gobierno creíble”.

Sobre la relación Nación-Provincia, considerando que son de distinto signo político y hay un buen diálogo, Wellbach estimó que, “la ciudadanía lo ve bien, primero que ninguno de nosotros quiere conflictos de ningún tipo y lo ve bien por el hecho de que el beneficio es para el pueblo, si nosotros nos enfrentamos pierde el pueblo por diferencias ideológicas, entonces, la buen a relación es aceptada por toda la gente, como corresponde, porque hay una concepción ética de esto, el pueblo misionero quiere lo mejor para el otro. La matriz moral del ciudadano misionero y de todo el mundo es, primero lo mejor para todos, entonces aquel que juega la personal, si un gobierno llegara a defender el sustento ideológico de su partido, eso se nota, marcar solamente diferencias ideológicas con el Gobierno nacional se nota, todos queremos resultados y en esto tenemos que ser efectivos, pragmáticos, por el hecho de que es el bien común el que está en juego”.

Sostuvo que “el votante siempre valoro lo mismo, descubrir en sus dirigentes honestidad, confiabilidad, certeza de que puede hacer las cosas, capacidad para hacerlo, pero lo percibe emocionalmente. Si uno camina por la ciudad, si la persona que me ve piensa que soy un mal tipo, no me vota por el mejor discurso que pueda tener y esto tiene que ver con la empatía”.

Consideró Wellbach que el político con mejor imagen en la provincia es el Gobernador Pasalacqua, “porque no está detrás de un discurso, el político profesional que tiene todo armado, hoy la sociedad no encuentra la posibilidad de encontrarse con él. Un hombre humilde en la política o en la gestión no se consigue de un día para el otro, hoy tengo que mostrar humildad, capacidad de gestión y un hombre humilde no se construye, se ve, la sociedad está buscando eso”.

Destacó la importancia de comunicar bien, “lo primero que tenemos que comunicar es la identidad local, misionerista, trabajar por los intereses de los misioneros resolviendo cuestiones de fondo que tiene que ver con esa marginalidad histórica que tuvimos en la toma de decisiones es importantísimo poder sentarnos a la mesa en igualdad de condiciones. La plata es importante pero mucho más importantes es recibir lo que queremos los misioneros y para eso tenemos que articular con la Nación no puede ser que la toma de decisiones de los grandes temas este en manos de funcionarios no electos”.

Para finalizar puntualizo que, “la coparticipación económica la queremos, pero también en la coparticipación de decisiones. No queremos que solo hagan obras, queremos definir las obras que nosotros necesitamos que no tiene que ver con lo económico”.