Finalizó la primera audiencia del juicio oral contra De Vido

La primera audiencia del juicio oral y público contra el exministro de Planificación y actual diputado nacional Julio de Vido por su posible responsabilidad en la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas en febrero de 2012 finalizó cuando se completó la lectura de la acusación formulada por el fiscal de primera instancia, Ramiro González. En tanto, el debate será retomado el próximo miércolescon la presentación de “planteos preliminares” de las partes.

Se trató de la primera vez que el exministro -sobre quien pesan varias causas judiciales- enfrenta un juicio oral y público, por lo que se realizó un fuerte operativo de seguridad en los tribunales de Comodoro Py.

El juicio comenzó a las 9:30 en la sala AMIA y es la primera de una serie de audiencias: los magistrados le leerán a De Vido las acusaciones que hicieron la Fiscalía, la Oficina Anticorrupción y los querellantes, mientras que la sentencia recién se conocería para comienzos de 2018.

El Tribunal Oral Federal 4, a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez, llevará adelante el proceso, en el que también se encuentra en el banquillo de los acusados Gustavo Simeonoff, quien fuera titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).

De Vido está señalado como uno de los responsables de la tragedia, por su función al frente de la cartera de Planificación Federal: puntualmente, porque “no habría controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido, y la aplicación de fondos públicos que el Estado puso a disposición de TBA“. La acusación es por estrago culposo y administración fraudulenta.

Este martes, el Tribunal hizo lugar al pedido de unificar las querellas dos grandes grupos, por lo que los abogados Lelia Leiva y Leonardo Adrián Menghini Rey representarán a una parte de los denunciantes, mientras que el letrado Javier Moral encabezará el otro sector acusador.

Menghini Rey es el tío de, el joven que fue encontrado muerto dentro del tren dos días después del accidente, hecho por el cual también fueron elevados a juicio los bomberos que actuaron en esa jornada.

Los abogados de De Vido serán Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, quienes asumieron esta semana después de que sorpresivamente renunciaran los anteriores defensores del diputado alegando que en este proceso “no hay defensa posible“, teniendo en cuenta que “la prueba de cargo no puede ser cuestionada“.

“Pese a que nuestro cliente no participó ni tuvo ocasión de defenderse en el juicio anterior, la prueba en él producida parece inamovible e irreproducible, como previsiblemente lo serán las conclusiones que de él provienen, a juzgar por la cerril negativa a atender a cualquier planteo que formule la defensa. Si la prueba de cargo no puede ser cuestionada, entonces no hay defensa posible“, argumentaron los abogados renunciantes, Julio Virgolini y Adrian Maloney.

La resolución de la unificación de las querellas lleva la firma de los jueces del tribunal, quienes también pidieron medidas de seguridad para el juicio: es que está previsto que los familiares de las 51 víctimas que causó el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero del 2012 se manifiesten en las puertas de Comodoro Py.

Por la tragedia, ya el Tribunal Oral Federal 2 había condenado a seis años de prisión al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y a 8 años a su sucesor, Juan Pablo Schiavi, en tanto que también fue condenado el empresario Claudio Cirigliano a nueve años y el maquinista Marcos Antonio Córdoba a tres años y seis meses de prisión, entre muchos otros.

No obstante, por las condenas no hay ningún detenido puesto que la Cámara de Casación que tiene a estudio el expediente desde hace un año y medio aún no decidió si confirma las penas.

• Comunicado de la defensa

En tanto, los abogados defensores de Julio De Vido emitieron un comunicado en el cual criticaron el desarrollo de la causa y apuntaron al motorman. Para los letrados, se está “en presencia de un juicio que, ya desde la base, lesiona un conjunto de garantías constitucionales pretendiendo una utilización impropia del Derecho penal del Estado de Derecho”.

“En primer lugar creemos que defensores, fiscales y magistrados deben evitar que se dote de contenido político a la solución del caso. El interés en generar una respuesta aceptada por la sociedad y la búsqueda de culpables políticos son caminos de los cuales debe arrepentirse toda sociedad democrática”, añadieron.

Los abogados mencionaron que “la acusación se basa en una arbitraria desconsideración de las conclusiones periciales”. Para ellos, más allá de las 51 muertos y más de 600 heridos, “los acusadores parecen olvidar las importantísimas inversiones del Estado Nacional en materia de renovación de formaciones y hay una falta de hincapié en que la conservación de las unidades recaía en el concesionario”.

En referencia a la tragedia ocurrida en 2012, los letrados afirmaron que “no se ha demostrado hasta ahora, ni se podrá demostrar jamás que de haberse rescindido el contrato de concesión se hubiese evitado el resultado, de hecho, no podría sostenerse esa hipótesis si tenemos en cuenta que aquí el resultado se produjo en razón de un yerro humano de índole operativo“.

Al respecto, sin nombrarlo, mencionaron a Marcos Córdoba: “Debemos decir que ha sido exclusivamente el motorman quien creó el riesgo jurídicamente reprobado que se concretó en ese resultado”. Así, recordaron la condena en el juicio anterior por el mismo hecho: “Tenemos por cierto que esa formación era conducida por el imputado Marcos Antonio Córdoba quien violó reglas de la buena conducción ferroviaria y la normativa que rige tal actividad, al superar los límites de velocidad máxima establecidos para el recorrido e ingreso a la estación terminal, al disponer la anulación del freno de emergencia conocido como de hombre muerto y al aplicar en forma tardía y sin los recaudos que ameritaba un sistema de detención que se presentaba con el fenómeno de freno largo”.

Finalmente, Rusconi y Palmeiro sentenciaron: “Creemos que el juicio concluirá con la única respuesta posible, la inocencia del señor Julio De Vido“.