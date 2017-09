Travesti escrachó a sus clientes morosos en Facebook

Escribió sus nombres en el muro y dio detalles de su intimidad.

Una trabajadora sexual de Lincoln decidió tomar una drástica medida para presionar a los clientes que tienen deudas con ella para que le paguen lo que corresponde. La travesti publicó los nombres de ellos en Facebook y les reclamó las cantidades.

Para escacharlos, armó placas donde detalló el nombre y apellido de los hombres morosos, algunos con tres meses de deuda. En las publicaciones aportó detalles de algunas cualidades íntimas de sus clientes.

T.C. abrió un perfil de Facebook para ofrecer su servicio de forma discreta. Ahora, la usa no solo para promocionar su trabajo, sino para reclamar las deudas de los clientes que no le pagan. “A los que me deben que vayan pagándome o los escracho…hace más de tres meses que me deben y es la última vez que se los digo”, amenazó y horas más tarde aparecieron las imágenes.

“Perdon por esto pero ya pasaron 3 meses de que estuvimos en tu captiva y por mas que la allas pasado bien (la tenes gigante) hoy necesito la plata. Perdon señor (sic)”, fue uno de los mensajes. A otro cliente, le dijo: “Perdón por esto pero vos también la pasaste bien en tu partner aunque la tengas chiquita pagame los 13750 pesos”, le dijo a otro.

Tras los escraches, la travesti eliminó los comentarios y las placas, aunque dejó la amenaza inicial, quizá para ahorrase tener que volver a tomar un recurso de esta índole. (Perfil)