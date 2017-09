Caso del artesano: Afirman que un celular de Maldonado se activó el 2 de agosto tras su desaparición

Lo aseguró Ariel Garbarz, el ingeniero en telecomunicaciones que fue propuesto como perito departe en la causa de habeas corpus. Sería el aparato con línea chilena.

Pasaron más de 40 días de la desaparición de Santiago Maldonado y ahora se sumó una nueva persona a la causa que afirma tener información. Se trata de Ariel Garbarz, el ingeniero en electrónica y comunicaciones que afirmó que uno de los tres celulares de Maldonado, el de línea chilena, se activó el 2 de agosto y fue captado por una antena argentina. El dato podría revelar el lugar donde estaba el celular y qué otros teléfonos se encontraban en esa misma zona.

Garbarz habló con los periodistas en la puerta del juzgado de Esquel, donde intentó llevarle esta información al juez Guido Otranto, pero no logró ser recibido. Su intención era ser aceptado como perito de parte en la causa de habeas corpus, aunque no lo logró.

“Tenemos información muy importante para la geolocalización de los teléfonos celulares. Puede ser la punta del ovillo para resolver el caso. El 2 de agosto pasado alguien atendió una comunicación entrante al teléfono celular de línea chilena que utilizaba Maldonado y esa comunicación impactó en una antena de la empresa Movistar. Sabemos cuál es la antena y a partir de esa información se puede establecer la zona donde estaba el móvil y qué otros celulares estaban en el mismo lugar”, aseguró Garbarz.

Garbarz es ingeniero en electrónica y experto en telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Su intención es asumir como perito de parte de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que es querellante en la causa de habeas corpus, pero hasta ahora no lo logró: “La Justicia no quiere aceptar un dato que haga avanzar la investigación”, dijo después de fallar con la reunión y minutos antes de dirigirse de vuelta a Buenos Aires luego de su viaje relámpago.