Un millón de dólares para que el pueda resolver este problema de ajedrez

Investigadores de la Universidad de Saint Andrews en Escocia ofrece una espectacular recompensa a quien logre resolver un problema de ajedrez.

Se trata del llamado “problema de las ocho reinas” y si bien tiene como protagonista al ajedrez, el resultado podría ser aplicado a la informática y generar un avance gigante.

El “problema de las ocho reinas” fue creado por el ajedrecista alemán Max Bezzel a fines de la década de 1840. Lo que hay que hacer es muy simple: poner las ocho piezas en un tablero de ajedrez sin que se amenacen entre ellas.

El problema tiene muchas soluciones. Matemáticos revelaron 92, de las cuales 12 son básicas y a otras 80 se llega a través de complejos giros y simetrías. El tema es que los de la universidad quieren ir más allá.

La intención es que el problema se resuelva de una manera más simple incluso si el tablero crece. El artículo publicado por el Journal of Artificial Intelligence Research, se explica que lo que se intenta buscar es un algoritmo que resuelva el problema un tablero de cualquier tamaño (de 100×100 cuadrados, por ejemplo).

Si se logra, se podría mejorar la tecnología de las computadoras actuales, que presentan complicaciones a la hora de resolver ecuaciones ante números tan grandes.

Sea como sea, dudan que pueda resolverse. “Este algoritmo ayudaría a resolver desde problemas triviales como descubrir el grupo más grande de tus amigos de Facebook que no se conocen entre sí hasta otros más cruciales, como crackear las claves de las transacciones bancarias. No obstante, nuestras investigaciones aseguran que, a efectos prácticos, este algoritmo no puede construirse, por eso ofrecemos un millón de dólares a quien lo consiga”, explicaron los investigadores.