Eldorado: los padres tomaron la Escuela Especial 46

En la mañana de Radio Libertad, Beatriz Maciel, directora de la escuela N° 46 de Eldorado, manifestó que este miércoles los padres de los alumnos tomaron la escuela solicitando que los hijos de la madre que agredió a la maestra el viernes pasado, sean llevados a otra escuela para evitar más situaciones de violencia.

“Como persona y como directora de la institución yo tengo miedo porque no puedo asegurar la seguridad de nadie” indicó.

En cuanto a los tres chicos que asisten a la escuela y son hijos de la madre que agredió a la maestra, sostuvo “yo no quiero que los niños salgan perjudicados, pero no sabemos cómo hacer para reestablecer el vínculo y garantizar la seguridad. Es una situación muy complicada porque cuando esto pasó había niños, padres y docentes que presenciaron el hecho de violencia de la señora hacia la maestra”.

Beatriz Maciel también dijo que “la docente agredida (Graciela Taboada) se va a tomar licencia a partir del jueves porque está sobrepasada con toda esta situación, y es entendible. Es muy triste todo esto y además muy difícil”.

Con respecto a la madre de los chicos que agredió a Graciela explicó “ella tiene 3 hijos en la escuela, uno en el turno mañana y dos en el turno tarde. Y ni ella ni los hijos volvieron a la escuela después de lo sucedido”.

Y añadió “yo solo quiero que concluya esta situación y podamos volver a la normalidad. Es importante destacar también que esta familia necesita contención, esos niños necesitan contención. Sería bueno que haya una intervención del Estado para ver qué están atravesando como familia para tener este tipo de reacciones”.

“Respondí a una agresión”

Por otra parte, Mirta A. madre de los niños- que agredió a la maestra- admitió que su agresión hacia la docente Graciela Taboada “pero lo hice porque respondí a una agresión, ella no me quiso dejar entrar a la escuela y me insultó diciéndome hija de p….” señaló.

Además la madre dijo que le hacen trabajar a los chicos en la escuela “yo tengo fotos de los chicos carpiendo en pleno sol” indicó.

Y agregó que ella también realizó la denuncia por esa agresión en la Comisaría y que el caso ya está en manos de un abogado “porque exageraron la situación, pero yo no voy a sacar a mis hijos de esa escuela, esa siempre fue la escuela donde los envié y van a seguir yendo ahí. Si no les gustan mis hijos, que se vayan ellas” aseveró.

En referencia a estos dichos la directora de la escuela Beatriz Maciel sostuvo “no es así, no los hacemos trabajar limpiando la escuela, ni nada por el estilo. Los chicos tienen taller de huertas y otro taller de cocina, es el planteo pedagógico que propusimos y que ella conocería si asistiera a la reunión de padres, pero no estuvo en las reuniones donde contamos el trabajo que hacemos porque no vienen a las reuniones ni ella ni el marido. Los chicos trabajan en los talleres siempre, y los padres están encantados con esta actividad que hacemos con los niños, salvo ellos, que ahora me entero que no están de acuerdo” indicó.

Cabe recordar que el caso de violencia se dio el viernes pasado cerca de las 13 horas, cuando Mirta A. llegó a escuela para hablar con la maestra de su hijo (quien le había llamado la atención días atrás porque el niño estaba en la calle con otros compañeros). Y en ese momento lo que esperaban sea una explicación terminó en un hecho de agresión donde Graciela Taboada (la docente agredida) asegura que Mirta A. la tomó de los pelos y la arrastró unos metros por el pasillo de la escuela.