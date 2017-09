Misterio revelado: los “perros zombies” que deambulan por las calles de Chicago escondían un secreto

Eran coyotes infectados. La policía local le advirtió a los vecinos de un suburbio de Chicago en el que se reportaron a varios animales como perros perdidos que no se acercaran a estos “perros zombies”.

Las autoridades usaron ese término para explicar el extraño comportamiento de los cuadrúpedos, que cambiaron sus hábitos nocturnos y fueron vistos por varios residentes de Hanover Park.

Según explicaron, estos coyotes fueron afectados por una sarna sarcóptica, que les impide observar con normalidad y los obligó a cazar en horarios diurnos. Además, otro de los síntomas es la pérdida de pelo, lo que los hacía lucir como perros callejeros.

“Desarrollan infecciones secundarias, hasta eventualmente lucir como perros zombies. Estos animales no son normalmente agresivos, pero deben ser evitados en todo momento”, indicaron las autoridades en su perfil de Facebook.

Por ello, la policía surgió a la población no acercarse a los coyotes ni permitir que las mascotas entren en contacto con ellos, y recomendó no dejar comida en los jardines para no atraerlos.