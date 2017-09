Habla por primera vez la mamá de la adolescente que se suicidó en un colegio de La Plata: “No supe ver el mundo privado que la angustiaba”

Después de pasar por el pequeño colegio Albores, Lara llegó –a inicios de 2016- al Nacional de La Plata, el mismo colegio del que había egresado su madre. “Lara no quería ir al Nacional y siempre me lo dejó en claro. La primera semana, me dijo ‘Mamá, esto es una selva. Acá hay un bullying terrible, son todos unos forros. No se respetan entre los compañeros ni a los profesores. No es algo contra mí, pero en general se vive algo terrible'”.Julissa no termina de encontrar la posición adecuada para hablar. Sus palabras surgen de manera fluida, pero entran en cortocircuito con su lenguaje corporal. Rodillas pegadas al mentón, pies sobre el asiento, dedos entrecruzados. La tensión de la charla crece.