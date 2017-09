Condenaron a ocho años y medio de cárcel a camionero detenido en Candelaria con 4.100 kilos de marihuana

El Tribunal Federal de Posadas condenó este lunes a ocho años y medio de cárcel a un camionero arrestado en Candelaria en agosto del año pasado con 4.100 kilos de marihuana en el rodado que conducía y con el que pretendía llegar hasta Buenos Aires.

De nada le sirvió a Pablo Barrios (34) el argumento de que no sabía que le habían acondicionado el megacargamento de cannabis sativa en el camión durante la carga de la madera que debía trasladar al suelo bonaerense.

Los camaristas Norma Lampugnani, Manuel Alberto Moreira y Mario Hachiro Doi lo hallaron culpable del delito de “transporte de estufaciente”. El fallo se conoció alrededor de las 12.30.



Pero la jornada había empezado pasadas las 8.30 con los alegatos de las partes. La primera en dar sus conclusiones fue la fiscal Vivian Barboza, para quien no había dudas de que el camionero sabía perfectamente lo que llevaba el vehículo.

La Fiscalía consideró poco creíble la coartada de Barrios, de que le habían “plantado” el estupefaciente. Dijo que sabía perfectamente lo que iba a llevar a Buenos Aires. Luego pidió diez años de cárcel para el acusado.

Leonel Forio, el abogado particular que asistió al chofer, actuó en línea con los dichos de su cliente. Como consideró que el hombre había sido víctima de un engaño, solicitó la absolución.

Barrios fue detenido el 27 de agosto del año pasado con 4.100 kilos de marihuana en Candelaria. Lo atrapó el Escuadrón 50 “Posadas” de la Gendarmería.

Con el correr de las audiencias del juicio quedó claro que la banda que organizó el traslado del megacargamento tuvo directa relación con la que fue detectada en noviembre de 2016 en Jardín América, donde la Policía provincial frustró el traslado de casi cinco toneladas de marihuana. Nombres y hasta un mismo vehículo aparecen en ambas causas.