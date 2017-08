Sampaoli, tras el fallo del TAS: “Ahora tenemos que remar de atrás”

RELACIONADAS El TAS respaldó el fallo de FIFA y Argentina seguirá en zona de repechaje

El entrenador de la Selección se refirió al comunicado que se dio a conocer este martes que ratifica la sanción a Bolivia, que beneficia a Chile y mantiene a Argentina en el quinto puesto de las Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Rusia 2018.

“Me hubiese puesto contento otro fallo del TAS, ahora tenemos que remar de atrás para llegar al Mundial”, manifestó el entrenador santafesino en conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino del equipo en el predio de la AFA en Ezeiza.

Al respecto, Sampaoli agregó: “No dependia de nosotros, estamos abocados a la realidad que nos toca y hay que afrontarla de la mejor manera para cambiarla. No hemos tocado el tema con los futbolistas ya que no nos compete y no podemos hacer nada”.