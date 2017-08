Las dos cargas de droga más importantes decomisadas en 2016 fueron despachadas por la misma banda internacional que operaba en Jardín América

El cargamento de más de cuatro toneladas de marihuana decomisado en el transporte que conducía el camionero Pablo Barrios (34), detenido en agosto del año pasado en Candelaria, fue despachado por la misma organización detectada por la Policía tres meses después en Jardín América, ocasión en la que incautaron otro megacargamento de cannabis sativa, cercano a los 5.000 kilos.

Hay distintos puntos que conectan ambas causas. Una, la del narco-chofer, ya está en la instancia de juicio oral. La otra, camino a debate.

Barrios fue arrestado por la Gendarmería Nacional cuando iba por la ruta nacional 12 hacia el Sur con la droga disimulada entre la madera que supuestamente fue cargada al camión en un aserradero de las afueras de Jardín.

Tres meses después, la Policía provincial decomisó 4.889,300 kilos de marihuana que habían sido acondicionados en un camión Volvo, que se disponía a iniciar el viaje fronteras afuera de Misiones. El operativo se hizo en Jardín América, donde además allanaron un galpón, alquilado por los narcos para el trabajo.

El camionero Rafael Arrúa y otro sospechoso llamado Jorge Derlis Abegg están tras las rejas con prisión preventiva por ese hecho.



Hace unos días, cuando se conoció el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, que rechazó la apelación de ambos imputados, también se conoció otro dato: un informe aportado por la GN, donde hacía mención a la conexión entre Barrios y la familia Abegg. “En virtud a lo surgido en la presente investigación cabe mencionar que el pasado 27 de septiembre del año 2016, el Escuadrón 50 Posadas de Gendarmería Nacional logra la incautación de cuatro mil kilos de marihuana aproximadamente, los que eran transportados en un camión con maderas conducido por Pablo Escobar Barrios, actualmente detenido. De las actividades investigativas desarrolladas al efecto que originó mencionado hecho delictivo, surgió que el estupefaciente fue cargado en un aserradero que se encontraba bajo la responsabilidad de una persona conocida como Marcos, alias ‘El Porteño’, quien se moviliza en el rodado marca Ford modelo Fiesta Kinetic, dominio LSR¬921. Conforme las actividades llevadas a cabo, se determinó que dicho rodado se encuentra a nombre de Paola Lorena Abegg, autorizados Marcos Talavera y Jorge Derly Abegg.”

En mismo 20 de noviembre del año pasado, la Policía incautó ese Ford Fiesta negro y detuvo a sus ocupantes: Jorge y Ricardo Abegg.

Fueron los operativos antinarcóticos más importantes registrados el año pasado. Y hasta el momento no había trascendido si tenían conexión. Ahora se sabe que sí y que el denominador común de ambos es la misma organización y una localidad: Jardín América.

El jueves seguirá en Posadas el juicio a Barrios. En su indagatoria, el camionero se desligó de la droga. Dijo que no presenció todo el trabajo de cargado de madera en el vehículo a su cargo. “Ellos me guiaron hasta un aserradero de Puerto España, unos diez kilómetros antes de Jardín América. Me presentan al dueño del aserradero y a las 5 de la tarde comienzan a cargar la madera porque se había roto la máquina. Se demoró mucho y cuando subió el cuarto paquete de unos 3,50 metros de largo por 2,50 de ancho se paró la carga. Me llevaron en un Ford Fiesta negro hasta una parrilla que tiene piezas para dormir en Jardín América. A la mañana me buscaron las mismas personas y fuimos a terminar de cargar hasta las 13, pero como los remitos estaban mal confeccionados se retrasó la partida hasta las 17 que trajeron el formulario F-150 como correspondía”, aseguró. Ahí volvió a aparecer en escena el Ford Fiesta negro.

Pasado mañana declararán tres testigos que no estaban en el listado original. Después vendrán los alegatos y la sentencia.