Apóstoles: Mario Zajackowski presenta su sexto libro este jueves

El escritor Mario José Zajaczkowski presenta este jueves a las 20:30 su libro “Unos Cuantos Cuentos”, en el Club Argentino Ucraniano de Apóstoles, como parte del programa de actos del 120° aniversario de la llegada del primer contingente de colonos polacos y ucranianos a la región. El libro, de 190 páginas, contiene 30 relatos con cuatro prólogos y dos autores invitados.

Unos Cuantos Cuentos es el sexto libro de José Mario Zajackowski, un escritor de la Capital Nacional de la Yerba Mate. En la tapa y contratapa del mismo se incluyen dos obras del fallecido artista Raúl Taurant Delavy de la serie Los Colonos y por dicha circunstancia serán expuestos algunos cuadros del destacado creador junto a diez reproducciones tamaño tabloide, estas últimas serán sorteadas gratuitamente entre los asistentes.

Las autoridades comunales y la Dirección Municipal de Cultura que auspician este evento entregarán un Diploma de Honor a Carmen Carvallo , la esposa del extinto plástico como muestra de afecto y reconocimiento por toda la valiosa producción cultural que Delavy entregará a la ciudad de las Flores. Está previsto una jornada cultural colorida donde actuarán en la parte final Vocal Tres, un excelente conjunto de música folclórica pero que incluye temas de música variada en su repertorio y los Criollos de Apóstoles, con toda la extirpe tarragosera.

El libro contiene 190 páginas (17 x 21cm), con algunas ilustraciones a color, cuentos, relatos y poemas, incluye a dos escritores locales invitados Luciano Golke y Raúl Kazibrodiuk para difundir la producción literaria de nuevos referentes de la literatura local.

Esteban Abad en el prólogo señala –“Casi premonitoriamente, él tituló “Retazos” a su primer libro y en oportunidad de la presentación señalé que con él se comenzaban a plasmar las vicisitudes y las historias que los historiadores no escriben porque no tienen la magnitud épica ni el esplendor de las grandes batallas, de los eventos deslumbrantes, vale decir, que no son historias hechas para el bronce y la celebración. Mencioné entonces, que este hombre apostoleño, docente, impulsor de la cultura misionera, era un poeta que se transformaba – por amor a su pueblo -, en cronista que cubre el espacio que eluden los historiadores. Sus escritos, tanto las que tienen visos legendarios, como los relatos de episodios pueblerinos y los románticos rescates de las vidas de personajes vecinales, adquieren desde la pluma de M.Z. la notoriedad, y hasta diría, la eternidad, porque en cada una de ellas se plasma un pedacito del Macondo en que el escritor ha ido transformando – tal vez sin proponérselo -, a su amada Ciudad de las Flores”

Mientras que Isaac Sevi manifiesta: “Pinta tu aldea y pintarás el mundo, decía el novelista ruso, autor de “La Guerra y la Paz” León Tolstoi, allá por los años 1870. Mario, el querido Apóstoleño, hoy estoy seguro que puede pintar el mundo, llenarlo de letras, llenarlo de cuentos y de relatos, sin perder esa esencia de la gente de pueblo que aún creen en los asombrados y en las historias fantasiosas y algunas, por cierto, reales que se van descubriendo en una ronda de mates bajo el paraíso de aquel Apóstoles de calles terradas que guarda el encanto de los carros polacos y el recuerdo de una batalla librada por el General Indio que nos dio soberanía… El herrero polaco que le cuenta historias, mientras moldea los hierros con la fragua quizás no se dé cuenta que él también va moldeando las letras para que el relato o cuento nos haga sentir el calor de los hierros y los dedos callosos agarrando brasas para encender el cigarro del relator. El nieto de Mario, me invitó a viajar con los relatos del abuelo y ahí fui, sin más equipaje que la mente cargada de recuerdos y con absoluta predisposición para el asombro…El pomberito, la canchita de la iglesia y tantas otras historias que me retrotraen hacia aquel Apóstoles, con la figura de Alipio, sentado en el frente del bar de mil relatos, frente a la vieja Escuela Normal de paredes de barros y techos de tacuaras…”.

El evento es libre y gratuito, y se invita a toda la comunidad a participar.