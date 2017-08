Turismo Nacional: Pastori fue 18° en la final de la Clase 2 en La Pampa

Sobre el Chevrolet Corsa del JCB Motorsports, el posadeño largó en la 21° posición y realizó una muy buena largada ya que rápidamente se prendió en el pelotón de punta para ubicarse en la 11° posición.

Pero a mitad de la competencia el auto del misionero empezó a perder rendimiento y se fue alejando del primer pelotón para ver la bandera a cuadros en la 18° posición, lo que significa su mejor resultado en la categoría desde que debutó el año pasado. La prueba fue ganada por Alejandro Bucci (Ford Kinetic)

“Hicimos una buena final pudimos completar la prueba y cortar la racha de abandonos que nos venía acompañando. Llegamos a estar 11°, y veníamos para seguir avanzando porque el auto funcionaba muy bien, pero me tocan, me cortan una llanta y se me desalinea el auto por eso empezamos a perder en las curvas rápidas y eso en un circuito rápido se paga muy caro”, explicó Pastori desde La Pampa.

“Esto da fuerza para seguir y aprender carrera a carrera y en la próxima fecha vamos a ir con un Toyota Etios de Bertozzi para empezar a conocer el nuevo auto, que estará listo en las últimas fechas”, agregó

La próxima fecha, la novena del calendario de la Clase 2 del Turismo Nacional, será el 17 de séptiembre en el Autódromo de Viedma.

FINAL C2 – LA PAMPA

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 30;26,233

2 FERNANDEZ MARCOS CLIO 30;26,615 0,382

3 ORTEGA JUAN CLIO 30;26,832 0,599

4 MENVIELLE MATIAS CORSA 30;26,927 0,694

5 MICHIELETTO ARIEL 208 30;27,075 0,842

6 BORGOBELLO JOEL CLIO 30;34,867 8,634

7 ORTEGA PABLO PALIO 30;35,136 8,903

8 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 30;36,302 10,069

9 KOCH JUAN PABLO CLIO 30;36,420 10,187

10 FRANETOVICH EVER CLIO 30;36,848 10,615

11 AYALA FERNANDO CLIO 30;37,005 10,772

12 GRASSO GASTON ETIOS 30;37,859 11,626

13 MORINI MARIANO CLIO 30;38,358 12,125

14 FARINA AMADIS KINETIC 30;41,127 14,894

15 CIAURRO MIGUEL TREND 30;41,638 15,405

16 MOHAMED LUCAS TREND 30;42,062 15,829

17 CANELA JUAN I. CLIO 30;42,565 16,332

18 PASTORI JUAN P. CORSA 30;43,425 17,192

19 ELUCHANS JUAN M ETIOS 30;45,283 19,05

20 FERNANDEZ SERGIO CLIO 30;46,099 19,866

21 MELILLO PABLO PALIO 30;46,525 20,292

22 KIRSTEIN DAMIAN 208 30;47,377 21,144

23 FERNANDEZ GABRIEL 208 30;48,748 22,515

24 PEREZ SEBASTIAN CORSA 28;59,240 1v

25 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 29;19,563 1v

26 CRAVERO MATIAS KINETIC 20;20,268 7v

27 NUNEZ GERONIMO CLIO 20;43,308 7v

28 PROCACITTO IGNACIO TREND 16;20,783 10v

29 BERGALLO TOMAS CLIO 14;34,556 11v

30 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 11;50,759 13v

31 DOMINICI NICOLAS KINETIC 12;21,398 14v

32 SCORDIA GABRIEL KINETIC 5;58,332 17v

33 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 4;55,191 17v

34 VITAR JORGE CLIO 2;57,506 18v

35 GIORDANO GASTON DS3 3;04,603 18v

36 GUEVARA MARCELO CORSA 0 S/T

37 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 0 S/T