Desde la cárcel, el acusado del doble crimen de Montañita dice “que en septiembre terminará su pesadilla”

Lo hizo a través de una publicación en Facebook y provocó polémica.

El turno de José Luis Pérez Castro, el tercer procesado por el doble crimen de María José Coni y Marina Menegazzo en Montañita, será el 11 de septiembre. Sin embargo, le ganó la ansiedad y no pudo esperar a defenderse entonces. Lo hizo desde la cárcel y a través de sus redes sociales.

Una vez más, quedaron expuestos los controles para que los presos no tengan acceso al uso de celulares ni a las redes sociales. Es por esto que los investigadores no descartan que los mensajes hubieran sido publicados por algún conocido del acusado con la clave de ingreso a su cuenta, aunque no son pocos los que aseguran que los escribió el propio Castro.