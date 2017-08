Le dispararon al hijo del periodista Luis Otero

Un hijo del periodista de Canal 13 Luis Otero fue asaltado en el partido bonaerense de Avellaneda por dos delincuentes armados que le robaron sus pertenencias y antes de huir uno de ellos le efectuó un disparo a la altura del rostro que no llegó a impactarlo, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió anoche, cuando Luis Andres Otero (24) se encontraba junto a dos amigos y a bordo del Chevrolet Corsa de uno de ellos en las calles Italia y Sargento Cabral de la localidad de Gerli, en dicho partido de la zona sur del conurbano.

Fuentes policiales informaron a Télam que los tres jóvenes fueron interceptados por un Volkswagen Fox del que descendieron dos delincuentes armados que los amenazaron y despojaron de sus pertenencias como billetera, dinero en efectivo y celulares.

Tras apoderarse de ese botín, uno de los asaltantes se dirigió hasta Otero hijo y le efectuó un disparo a la altura de rostro pero sin llegar a balearlo.

A raíz del disparo, la víctima cayó al suelo y en esas circunstancias, el tirados efectuó un segundo disparo que dio en el piso, dijeron los informantes.

Según las fuentes, luego de los disparos, los delincuentes escaparon en el Fox mientras que Otero y sus dos amigos se dirigieron hasta la comisaría 2da. de Avellaneda a realizar la denuncia y donde se iniciaron actuaciones por “robo calificado y abuso de armas”.

Allí, el hijo del periodista relató lo ocurrido y aportó una vaina calibre .45 que él mismo recogió del lugar del hecho.

El denunciante detalló que el Fox de los asaltantes era color gris y tenía el dominio OIV 916 que, de acuerdo a los investigadores, no registraba pedido de secuestro, agregaron los voceros.

Este mediodía, Otero padre contó en los estudios de Canal 13 lo ocurrido con su hijo, agradeció que éste resultó ileso y remarcó que no se trató del primer hecho delictivo que sufrió su familia en la zona de Avellaneda donde reside.

“Por milagro la bala se desvió”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter donde también indicó: “Gracias a todos los que llamaron y se expresaron con tanto afecto por mi familia.”