Watch, la plataforma de video de Facebook que busca ganarle a Netflix y a YouTube

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook dice que “puede ser una oportunidad para disfrutar una experiencia compartida y para reunir a personas que tienen los mismos intereses”. Después de ver vía Facebook las películas “Esperando la carroza” y “Un novio para mi mujer” a traves de Canal.Ar creo que Facebook Watch es la evolución natural al consumo de contenido audiovisual.

La mayoría de nosotros hacemos todo lo que hacemos, con el teléfono en la mano o en el bolsillo, y de ser esta última lo sacamos cada 5 minutos. No queremos reconocerlo, no nos gusta y no sabemos como llegamos a esto, pero es la realidad.

Mirar una serie, una película o un partido de fútbol en una red social, es diferente a lo que conocemos. Youtube nunca logró ser una plataforma “social”, Netflix directamente está cerrado a la posibilidad de interactuar como usuario. Este partido, aparentemente está fácil para Facebook.

Watch va a transmitir, partidos, shows y espectáculos de todo tipo en vivo, además de series y películas. Un dato para mi muy relevante, es que a partir de ahora Facebook va a pagar a los creadores de contenido y esto podría significar la extinción de los “Youtubers” o mejor dicho, será la transformación de youtuber a … “facebookers?” vamos a verlo muy pronto.

Ver videos en Watch de Facebook, permite además de tener una transmisión de buena calidad, la posibilidad de interactuar con miles de personas que están viendo lo mismo, comentar o “reaccionar”, poner emojis en cada escena o toma, y que lo vean miles de espectadores es una sensación nueva, rara y generalmente atractiva.

Sin duda, esta nueva plataforma de Facebook será un buen lugar para conocer gente nueva, personas con las que compartimos el gusto o el interés en cierta temática.

Si nos paramos a ver esto desde el lado de Netflix, podemos pensar en que no está tan bueno mirar nuestras series favoritas o las pelis que esperamos con ansias que se estrenen, con un sin fin de comentarios, “me gusta” y corazones. Es verdad no siempre es una buena idea que mirar la TV sea una “experiencia compartida”.

Por el lado de Youtube, pienso que día a día se irá convirtiendo en la biblioteca donde vamos a ir a ver los videos de la comunión de los chicos, el casamiento de los tios, el viaje de las vacaciones de la familia, etc. Los “youtubers” muy probablemente ya no estén por ahí.

Cada innovación, cada herramienta nueva genera cambios en nuestra manera de consumir información y de relacionarnos con la tecnología. No dejemos de lado la posibilidad (por más ínfima que parezca) de nada cambie demasiado o mejor dicho de que no nos demos cuenta del cambio.

Hoy Watch está disponible para un pequeño grupo de usuarios en los Estados Unidos, es una versión beta que muy pronto estará disponible en todo el mundo. A nadie le sorprende que Facebook vaya por esta industria, más bien todo lo contrario. El resto de los jugadores del mercado como Netflix, Amazon, Youtube, etc en este momento deben estar pensando ¿y ahora qué hacemos? si no funciona lo de Mark, todo sigue igual y todo el mundo feliz, si pasa lo contrario, será el momento de adaptarse, correr y volver a ocupar un lugar en el mercado.

Para nosotros los usuarios, que solo disfrutamos de contenido, pienso que siempre salimos favorecidos cuando un jugar grande y pretencioso entra a un nuevo mercado. Seguramente disfrutaremos de mirar un peli entre 5000 personas al mismo tiempo, de compartir escenas, partidos de futbol, noticieros con nuestros amigos en Facebook, instagram y quien sabe cuantos lugares más.