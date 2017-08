Un auto atropelló a afroamericanos tras marcha racista en Estados Unidos: un muerto

Un auto irrumpió contra un grupo de afroamericanos en Charlottesville, en el estado de Virginia, en el noroeste de Estados Unidos, donde se produjeron choques violentos por una marcha de blancos supremacistas, y dejó varios heridos de diversa gravedad, informaron los medios estadounidenses.

Un conductor atropelló este sábado al mediodía a varias personas de origen afroamericano justo antes de una marcha de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, en el noroeste de los Estados Unidos. El gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, declaró el estado de emergencia en la ciudad.

Video of driving through crowd of protesters in #Charlottesville

Las autoridades de Charlottesville pidieron que el público evite la zona crítica del conflicto, el Parque de la Emancipación, donde cientos de nacionalistas, grupos identificados como neonazis o parte del Ku Klux Klan se reunieron este sábado para protestar por la decisión gubernamental de retirar la estatua del confederado Robert E. Lee de ese espacio verde.

La marcha fue convocada para este sábado al mediodía con el lema “Unir a la derecha”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó a través de Twitter su rechazo a los eventos en Virginia. “Todos tenemos que estar unidos y condenar todo lo que representa el odio. No hay lugar para este tipo de violencia en América. ¡Unamonos!”, escribió.

El ataque ocurrió un día después de que cientos de nacionalistas se reunieran el campus de la Universidad de Virginia con antorchas encendidas y cantos racistas como “los judíos no nos reemplazarán” para amedrentar a opositores, activistas del colectivo “Black Lives Matter” y otras personas de la comunidad afroamericana.

I wonder what today will bring my hometown of Charlottesville. Last night, UVA looked like this: pic.twitter.com/MKVfkyTA6h

