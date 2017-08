Dibujó a su perro perdido y ofreció una tierna recompensa que conmovió a México

Una niña de la Ciudad de México conmovió a la capital gracias a un tierno mensaje que colocó en las calles para buscar a su mascota perdida, un cachorro de nombre Morgan.

Como no tenía fotografía de su perro, decidió dibujarlo y hacer un cártel ofreciendo un chocolate como recompensa.

“Él es Morgan y es mi mejor amigo y no tiene mucho que está conmigo. Es un bebé. No es mucha la recompensa, traía una pechera. Por favor no te lo quedes”, decía el cártel colocado por la pequeña y sus padres en calles de la popular colonia Obrera, en la Ciudad de México.

La recompensa que ofrecía por encontrar a su nuevo amigo era un chocolate.

El perro desapareció el 9 de agosto y gracias a que el mensaje se difundió rápidamente a través de la página de Facebook de la organización Oceanican, dedicada a la protección de los animales, Morgan regresó a su casa.

Otra organización local llamada Protectora de Animales también difundió el caso de la nena y lo puso como un ejemplo de “no mantenerse indiferente”.

No se sabe si la recompensa fue entregada.