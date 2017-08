A seis días de las PASO, el Banco Central tuvo que vender otros 165,1 millones para mantener al dólar debajo de los 18 pesos

Por tercera vez en siete ruedas, el Banco Central tuvo que intervenir para mantener al dólar por debajo de los $ 18 en medio de la sostenida demanda de divisas por cobertura de cara a las elecciones primarias del próximo domingo, donde se definirán los candidatos que competirán en los comicios legislativos de octubre.

Este lunes, la autoridad monetaria vendió otros u$s 165,1 millones – además el Banco Nación habría sumado u$s 35 millones más, según operadores – , pero no evitó un nuevo avance del billete: el dólar ascendió cuatro centavos y cerró a $ 17,98 en agencias y bancos de la city porteña.

El monto vendido en esta rueda se suma a los u$s 42 millones que desembolsó la autoridad monetaria el jueves pasado y a los u$s 305 millones del viernes 30 de julio.

El avance en agencias y bancos minoristas se produjo en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio, donde la divisa subió dos centavos y medio a $ 17,72 y sumó su cuarta alza consecutiva.

Durante la rueda, los precios fueron de menor a mayor con un recorte posterior de la suba estimulada por la reiterada presencia oficial en el desarrollo de las operaciones. La demanda por cobertura, en este sentido, se hizo presente en el mercado desde temprano impulsando una suba del tipo de cambio que alcanzó a tocar los $ 17,76 a media mañana, momentos antes de que una nueva aparición del BCRA abortara la suba, estimulara el desarme de posiciones y un reflujo de dólares que recortó parcialmente la corrección alcista.

El operador Gustavo Quintana destacó que “las ventas oficiales marcaron con precisión el límite tolerado para el ajuste del tipo de cambio y estimularon un cambio de tendencia que corrigió la suba y acomodó los precios en un nivel discretamente más elevado que el alcanzado el viernes”.

“Todo indica que, en una semana que despierta cierta sensibilidad en el análisis de la evolución del tipo de cambio, la estrategia oficial apunta nuevamente a moderar la suba instalando la sensación de que los desvíos significativos no serán admitidos en este tramo del mes”, puntualizó.

Asimismo, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representa a los exportadores de granos y derivados, anunció que entre el 31 de julio y el 4 de agosto las empresas del sector liquidaron 491,1 millones de dólares, un 20,7% más con respecto a los cinco días previos.

“La exportación cerealera vendió unos u$s 100 millones diarios durante los últimos cinco días debido a que obtuvieron el precio máximo posible, aunque sólo liquidaron lo estrictamente necesario, ya que existe cierta certeza en el mercado de que durante esta semana el tipo de cambio mayorista se ubicará relativamente entre los $ 17,70 y $ 17,80 con participación del BCRA”, indicaron a ámbito.com desde ABC Mercado de Cambios.

Advirtieron, no obstante que “existe una gran incertidumbre con respecto al rol que adoptará la autoridad monetaria para después de las PASO, y por consiguiente cuál será el valor del dólar”.

En el segmento informal, a su vez, el blue ascendió cuatro centavos a $ 18,19 de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el “contado con liqui” subió nueve centavos a $ 17,80 y el Bolsa aumentó cuatro centavos a $ 17,74.

En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 520 millones, casi el 70% fue para agosto a $ 18 con una tasa implícita de 26%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 19,28 con una tasa implícita de 22,3%TNA.

Por último, las reservas del Banco Central finalizaron en u$s 49.070 millones, disminuyendo u$s 235 millones respecto al viernes.

Ámbito Financiero