Las farmacias quieren frenar la distribución de remedios por internet

El Colegio de Farmacéuticos de Misiones salió a frenar la distribución de medicamentos no autorizados por internet y recordó que está vigente la ley de regulación de la actividad farmacéutica que prohíbe a las farmacias publicitar remedios. Para ello debe contar con la aprobación de la Comisión de Ética y de la comisión directiva del colegio.

La entidad advirtió que ha ido en aumento la oferta y expendio de medicinas no autorizadas, en especial fitomedicamentos, a través de las redes sociales. La vicepresidente del Colegio, farmacéutica Lorena Schtainer Hendrie, dijo a MisionesOnline que el comunicado sólo tuvo un carácter informativo ya que la Ley XVII-93 fue sancionada en octubre del año pasado.

-Pero la ley es de octubre del año pasado. ¿Por qué ahora? ¿Hay una proliferación de la venta por internet de viagra, de productos para adelgazar?

-Sí. Y hay medicamentos que todavía no están en venta libre como por ejemplo era el Sertal, hasta hace poco. También Propinox, que hasta hace un tiempito era una droga de venta bajo receta. No podían tener una publicidad. Se puede publicitar lo de venta libre en el resto del país. Cada provincia tiene su reglamentación al respecto.

-¿Cuál fue el objetivo?

-Nuestra intención fue solo de que estuvieran en conocimiento que está en vigencia la ley. No significa empezar ninguna disputa, solo ponerlo en conocimiento de los medios.

La dirigente de los farmacéuticos explicó que, en diversos medios gráficos provinciales, se distribuyen tarjetas de descuentos incluso en farmacias. “No está dentro de la ley, por ejemplo, una página entera donde dice ‘farmacia fulanita 25 % de descuento en medicamentos, farmacia sultanita tiene un 10 % en perfumería y pañales, un 15 % en leche y tanto por ciento en medicamentos’. Eso está prohibido por ley. Eso no se puede hacer. Está vedado a la farmacia, salvo autorización expresa del Colegio.

-¿Si una farmacia ofrece una vacuna antigripal por ejemplo?

-Recordemos que este artículo viene de la ley anterior, la vieja ley data del año 1957, se mantiene la prohibición. Eso no se puede publicitar porque es nuestra obligación como red sanitarista. Nuestra función es subsanar o abastecer a la población. Entonces no podemos publicitar algo que por derecho o por ley es nuestra obligación tener.

¿En qué casos, entonces?

-Medicamentos no se pueden publicitar porque los únicos autorizados a expender, distribuir, fraccionar o fabricar medicamentos son los farmacéuticos, las farmacias. Eso no se puede publicitar porque es un hecho. Las farmacias magistrales pueden fabricar medicamentos. Pero no lo pueden publicitar sin permiso.

-¿Y el artículo 30 que prohíbe la “publicidad y dispensación de productos medicinales a través de medios informáticos”?

-Esto se refiere a casos como el Reduce Fast Fat, por ejemplo, o a los fitoterapéuticos, fitomedicamentos, fitofármacos. Como la hoja de goi o la de moringa, que en teoría es la panacea soluciona desde el cáncer hasta la caspa. Y que no tienen fundamentos científicos, no hay estudios que comprueben su veracidad. Esas son para nosotros informaciones falaces que hacen que la gente se confunda.

¿Y por qué lo decidieron ahora?

No es así, porque se aprobó la ley, lo que hicimos fue difundir y hacerles llegar a todos los medios de difusión de la provincia, tanto en papel como en gráfico o de internet y demás, para que todos se interioricen de que está vigente la ley. Nada más que esta fue nuestra intención: que conozcan que están vigentes estos artículos. En el caso del Fast Fat antes se vendía online y ahora publicitan su venta en farmacias. Pero también hay otros que apuntan a los enfermos de cáncer como las hojas de goi, de moringo o de parra, además del aceita de cannabis.

-¿Y en el caso de la marihuana (Cannabis) cuál es la opinión del Colegio?

-El objetivo que no se distribuyan productos falaces, no aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Medica (ANMAT), sin evidencia científica, ni pruebas clínicas ni preclínicas. Somos un pueblo muy crédulo y en la desesperación hasta se usaron gorgojos para el cáncer. En el caso del aceite de cannabis, ven lo paliativo, pero no el daño. Cualquier publicidad de venta de cannabis estaría contra la ley y como la droga no está aprobada, se trata de una venta ilegal de estupefacientes.

¿El artículo prohíbe o traba la publicidad en medios informáticos?

No, no. Lo que dice es que nosotros debemos velar por el interés social. Debemos velar por el interés social. Tienen que ser productos no falaces, no mentiras, no mágicos, tienen que ser aprobados, que tengan evidencia científica y haber cumplido todos los parámetros para que el medicamento sea aprobado, Una vez que se apruebe, verificar los efectos adversos. Eso lleva un montón de tiempo. Y hay cosas que aparecen de la nada y son mágicas. Y la gente cree. Y nosotros somos un pueblo muy inocente en este aspecto. Y el que está enfermo mucho más porque en la desesperación del familiar que tiene una persona enferma convaleciente, hace lo que sea. Imagínese para el cáncer criaban gorgojos. Y la cabeza es tan mágica que eso funciona en algún aspecto. Depositan la fe en cosas sin ver el daño que les hacen como el aceite de cannabis, aunque se entiende la parte paliativa de la medicación, pero sin ver los consumidores el daño que les ocasiona. Pero esto entendible desde la parte sentimental.