Posadas: Arjol pidió que Losada deje de insistir por Gross y envíe el pliego de las otras candidatas de la terna

El concejal de Posadas, Martín Arjol (Unión Cívica Radical)cuestionó al intendente Joaquín Losada por la insistencia en nombrar jueza de Faltas a Vanesa Gross y le pidió que envíe al Concejo Deliberante el pliego de alguna de las otras dos abogadas que formaron parte de la terna seleccionada por el Consejo Asesor del Consejo de la Magistratura. “Tiene que mandar los pliegos y si hay acuerdo se acompañará”, afirmó el edil durante una entrevista en Misiones Online TV y recordó que para nombrar un juez, se necesita el acuerdo del Concejo Deliberante, quien puede o no prestar acuerdo como establece la Carta Orgánica Municipal.

Arjol recordó que en septiembre del año pasado el Concejo Deliberante aprobó una resolución en la que se llamó la atención al Ejecutivo Municipal por la designación de Vanesa Gross como una jueza de Faltas por decreto. En esa misma resolución se pidió que la involucrada se apartara e ingresara a concurso. “Hay una ordenanza que regula claramente qué ocurre cuando un juzgado está vacante, es decir qué ocurre cuando no puede ejercer un juez y regula un mecanismo que se llama de subrogancia que ante la ausencia de un juez subrogue otro juez y hay un procedimiento en caso de que esa subrogancia se extienda. Nosotros nos vamos a oponer siempre a que se designe a un juez por decreto y que después se busquen mecanismos para avalar esa designación”, explicó el edil.

En ese sentido recordó que en diciembre de 2015 se vivió una situación similar cuando el presidente Mauricio Macri designó por decreto a tres ministros de la Corte Suprema de Justicia y que luego de reconocer el error, apartó a los jueces y disparó los mecanismos para que fueran designados con acuerdo del Poder Legislativo. “El intendente fruto de su soberbia, de su prepotencia, de pensar que nosotros vamos a dejar pasar las cuestiones institucionales avanzó, siguió y aun hoy esa jueza ejerce un lugar por decreto. La objeción fue aun antes del proceso, por eso destaqué el 22 de septiembre donde no fue una objeción, fue una resolución aprobada por la mayoría del Concejo cuando le dijimos ‘Señor intendente usted no puede designar por decreto a un juez’, ahí está el llamado de atención. Después no hay ningún mecanismo institucional que pueda subsanar eso. Si la posición del intendente era favorecer a esta persona para que sea jueza, hubiese tomado una sabia decisión en ese momento de apartarla y hubiera concursado como todas las otras, que cursaron en total desigualdad”, insistió el edil.

Además remarcó que todos los juzgados de Faltas del municipio funcionan con normalidad, en dos casos con jueces que asumieron con acuerdo del Concejo Deliberante mientras que en el otro, la misma Gross sigue siendo subrogante. “Si el intendente quiere puede usar los pliegos de las otras ternadas y con acuerdo legislativo podrán asumir”, concluyó.