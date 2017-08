“No duermo pensando cómo generarles una oportunidad más de desarrollo”, dijo Macri en Corrientes

El mandatario destacó en Corrientes que es una de las provincias con los impuestos más bajo. Instó a las demás provincias a hacer lo mismo. Reivindicó los créditos hipotecarios y aseguró que cada dos minutos una familia puede acceder a una vivienda.

El Presidente de la Nación llegó a Corrientes alrededor de las 16,20 hs y fue recibido por el Gobernador Ricardo Colombi. Luego de varios minutos y en medio de un total hermetismo, Mauricio Macri se trasladó hasta la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán para dar “una sorpresa” a los estudiantes. Tras ello, se trasladó al Club San Martín. Allí, en medio de un gran operativo de seguridad, encabezó el acto político de Eco+Cambiemos.

El mandatario nacional instó a seguir en el camino del Cambio. Aseguró que se comienzan a notar, con las obras que se ven de una punta del país a la otra. De igual manera destacó la temporada turística que tuvo el país a nivel nacional en las vacaciones de invierno. En la misma línea, dijo que avanza la posibilidad de conexión con más vuelos, donde cada provincia pueda conectarse al mundo sin necesidad de ir hasta Buenos Aires.

Macri aseguró que hay un equipo de 40 millones de argentinos tirando del carro para salir del barro, “estamos creciendo, crece la industria, la construcción, la industria automotriz”, enumeró. Reiteró que aunque el crecimiento no llegó a todos, esto va a ocurrir en poco tiempo.

Volvió a pedir convicción y paciencia, al tiempo que criticó a los que quieren volver. “Nosotros ya le hemos dicho basta, no los queremos más, queremos vivir en la trasparencia, en el hacer con las manos limpias”, expresó.

Hizo una comparación de su gobierno con la presidencia de Boca, cuando estuvo al frente, “todos me decían lo mismo, que estaba loco, y logramos ser campeones… tres años me costó ganar y después no parábamos de hacerlo. Si un club llevó tres años, un país lleva mucho más”, dijo.

El Presidente aseguró que este año tendremos la inflación más baja en 9 años y afirmó que seguirá trabajando en esa línea. De la misma manera dijo que trabajará contra el narcotráfico “y no vamos a parar hasta echarlos de argentina, recuperando las fronteras”, aseveró.