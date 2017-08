El Consejo Nacional de las Mujeres insta a que se aplique la Ley 26.485 en el caso de Victoria Aguirre

“Desde el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) hacemos un llamado para que las y los magistrados dejen de resistirse a aplicar la Ley 26.485″, aseveró su titular Fabiana Túñez, en relación al caso de Victoria Aguirre, acusada de matar a su hija de dos años, junto a su concubino Rolando Lovera, al que ella denunció como autor del crimen ante la Justicia provincial.

Las declaraciones fueron realizadas por la funcionaria en el marco del Foro de Políticas Públicas sobre Violencia de Género 2017, que se realizó en la Legislatura provincial el viernes y sábados, organizado a través de la Comisión de Niñez, Género, Familia y Juventud, que integra la diputada Myriam Duarte.

La funcionaria nacional recordó que uno de los puntos principales del Amicus Curiae presentado por el CNM en 2016, insta a encuadrar los hechos que derivaron en la detención de Victoria, en el contexto de la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, caratular el asesinato de su hija Selene bajo la figura de “femicidio vinculado”.

En esa línea pidió la excarcelación y “absolución” de Victoria Aguirre, con una presentación que fue acompañada por las diputadas provinciales Myriam Duarte y Mabel Pesoa, Claudia Aguirre, hermana de Victoria, y la periodista de Página 12, Mariana Carbajal.

Los tres jueces, que hasta ese día conformaban el Tribunal Penal N° 1 de Oberá, fueron denunciados por la defensa y organizaciones de mujeres por parcialidad y falta de perspectiva de género en su actuación, anunciaron que se apartan del proceso. “Si no conocen la Ley 26.485, sería bueno que la estudien porque esa norma está para ser aplicada”, enfatizó la funcionaria.

Este lunes, el Tribunal Ad Hoc obereño conformado para analizar el pedido de apartamiento de los camaristas Lilia Avendaño, Francisco Aguirre y José Pablo Rivero del juicio por el crimen de la nena discapacitada Selene Aguirre (2) resolvió desestimar el planteo, que había sido presentado por el abogado Roberto Bondar, defensor de Victoria Aguirre. Sin embargo, pese a ser confirmados al frente del debate oral y público, Avendaño, Aguirre y Rivero decidieron inhibirse argumentando “violencia moral” de parte del defensor de la sospechosa. (Ver Noticia Relacionada). De esta manera, el juicio volvió a foja cero.



El caso de Victoria y Selene

El 29 de enero de 2015, Victoria Aguirre, 24 años, se presentó con su hija que llegó muerta en el Hospital del Samic de Oberá de Posadas y desde ese momento quedó detenida. Aguirre denunció ante la Justicia provincial a su ex-pareja, Rolando Lovera, por haberla secuestrado y violado por más de una semana, y asesinar de un golpe a su hija. Cuando fue detenida, “ningún médico, ni policía la examinó para constatar las huellas de la violencia en su cuerpo, entre otras irregularidades”, recordó la titular del CNM.

Consideró que “la ausencia de perspectiva de género en la Justicia misionera generó que Victoria hoy siga presa por un crimen que no cometió y que enfrente una posible sentencia de prisión perpetua. Por ello, desde el Consejo Nacional de las Mujeres acompañamos a Victoria en todo el proceso judicial donde presentamos el Amicus Curiae solicitando su desvinculación del delito y el cambio de carátula, ya que lo sucedido con Selene constituye un femicidio vinculado”, explicaron. Estuvimos presentes en el primer juicio que se inició a fines de junio de este año y acompañamos el pedido de recusación que hizo la defensa al Tribunal Penal 1 de Oberá por parcialidad manifiesta y falta de objetividad”.

Excarcelación y absolución

“Vamos a crear una mesa interinstitucional con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el INADI y nuestro Consejo para trabajar por la pronta absolución de Victoria Aguirre, y reiterar el pedido de justicia por Selene”, enfatizó la titular del organismo nacional.

“Estamos convencidas que se puede lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Sabemos que requiere de un cambio cultural profundo, y que desde los Poderes del Estado tenemos un rol clave para propiciar que suceda. Un primer paso es adoptar la perspectiva de género que resulta fundamental para concretar el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia”, aseveró Tuñez.

Agregó que Victoria Aguirre es una de las tantas víctimas de la falta de perspectiva de género a la hora de analizar cada una de las situaciones y los delitos cometidos por su agresor, buscando culpabilizar a la víctima. “Victoria y Selene son víctimas de un mismo victimario. Por lo tanto, desde el Concejo que presido, pedimos su absolución y excarcelación, y justicia para Selene. Buscamos que en esta causa se considere a Selene como víctima de un femicidio vinculado, es decir, el que se comete cuando una persona queda atrapada dentro de la línea de la fuego o cuando un niño o niña es asesinada para destruir psíquicamente a una mujer”, indicó.



“La Justicia ignora lo que significa violencia de género”

Fabiana Tuñez remarcó que con Victoria Aguirre, el objeto del varón agresor es controlar, dominar, poseer, y cuando siente que sus caminos se terminaron, puede llegar a cometer un femicidio vinculado. “Acá vemos que la Justicia ignora lo que significa la violencia de género, los ciclos de la misma; ignora de qué manera esta mujer quedó atrapada dentro de la red que Lovera fue generando con su entorno”.

Este hombre, considera a esa mujer “un objeto, una cosa, y la Justicia debería actuar desde otro lugar para garantizar los derechos a cada una de las personas. Pero fundamentalmente no cometer el atropello de que alguien esté más de dos años privada de su libertad por algo que, según las pruebas que se indican en el expediente no cometió. Por eso desde el Concejo Nacional decidimos no sólo continuar apoyando a la familia y a Victoria, sino que además vamos a crear una Mesa Interinstitucional con Derechos Humanos de la Nación y el INADI. Seguimos de cerca este caso para garantizar justicia para Selene y libertad para Victoria Aguirre”, concluyó de manera contundente.



Qué dice la Ley 26.485

El desconocimiento absoluto de la Ley 26.485, es un problema que sucede a lo largo y ancho del país. Todas las provincias adhirieron a la Ley, pero no se aplica por ignorancia. Hay una tendencia de parte de los jueces de diferentes provincias, y Misiones no es la excepción, donde se busca dejar este tema en el marco de las leyes de violencia familiar; pero ese es concepto lo reduce sólo al ámbito de lo privado, en cambio la Ley 26.485 pone a la violencia hacia las mujeres como una cuestión pública y social, que debe ser sancionada en cada una de las formas y tipos contempladas en esa norma como es la violencia psicológica; simbólica, sexual; física; patrimonial; obstétrica. “Victoria Aguirre fue víctima de muchas de ellas. Si su caso se hubiese encuadrado dentro de la Ley 26.485, es decir violencia de género y la existencia del femicidio vinculado, seguramente hoy Victoria estaría libre”, subrayó la periodista Mariana Carbajal.

