Caso Bareiro, el juicio: en la reconstrucción De Almeida volvió hablar de una muerte accidental, pero los testigos lo desmintieron

En el quinto día del juicio por la muerte de Oscar Bareiro (29) se realizó la reconstrucción del hecho en el barrio Primavera del kilómetro 3 con cuatro testigos y el imputado, que estuvo acompañado por su hija Vanesa de Almeida.

Sergio de Almeida fue el primero en dar a conocer los hechos vividos esa tarde del sábado 14 de marzo de 2015.

El imputado se subió al camión junto a una funcionaria judicial e indicó cual fue su conducta en esa ocasión, mostró el recorrido exacto que realizó y los lugares donde se detuvo.

En total fueron cuatro testigos los que también estuvieron en el lugar este martes dando su versión de lo que vieron esa tarde.

Por su parte, De Almeida insistió con la versión de que no tuvo intención de matar a Oscar Bareiro con el Mercedes Benz 1114, sino que la víctima cayó frente al vehículo en momentos que intentaba atacarlo. Lo mismo dijo a su turno Vanesa de Almeida, ex pareja de Oscar Bareiro e hija de Sergio.

En tanto que los vecinos que estaban en la cancha y en la zona esa tarde, señalaron nuevamente que creen que Sergio de Almeida atropelló intencionalmente a su ex yerno con el camión.

Al respecto, fuentes ligadas al caso manifestaron en diálogo con Misiones Online que “la reconstrucción fue muy clarificadora”.

La diligencia tuvo lugar desde las 9 hasta las 12.30, aproximadamente. Lo presenciaron el fiscal Federico Rodríguez, el defensor del acusado, Marcos Padilha, integrantes del tribunal, funcionarios judiciales, efectivos policiales y peritos especializados del sector de Criminalística de la Policía.

Para la ocasión utilizaron un camión similar al utilizado la tarde de la tragedia, que fue prestado por el sector de Obras Públicas del municipio.

En principio estaba previsto que este miércoles se proceda a la lectura de los alegatos y el dictado de la sentencia. Pero el personal de Criminalística solicitó más tiempo para presentar debidamente los planos y fotografías requeridas con todo lo que se hizo en cuanto a la reconstrucción. Por esa razón las conclusiones y sentencia pasaron para el jueves.