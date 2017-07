El Zenit ruso va a la carga por otro argentino ex River

El Zenit ruso ya tiene a Leandro Paredes y a Sebastián Driussi, pero ahora están dispuestos a pagar 18 millones de euros por un defensor.

El Zenit de Rusia no logra saciar su sed de jugadores argentinos: ya tienen al ex Boca Leandro Paredes y a Sebastián Driussi, ahora quieren al ex River Emanuel Mammana. Ofrecen 18 millones de euros por el defensor.

Mammana ganó con el Millonario la Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana, Libertadores y Suruga Bank de 2015, fue transferido al Lyon francés a mediados de 2016, por 7,5 millones de euros.

El defensor es tenido en cuenta por Jorge Sampaoli para la Selección y formó parte de la última convocatoria: jugó ante Brasil y Singapur.

Pero no es el único argentino en la mira: Emiliano Rigoni, que tendría los días contados en Independiente. (MinutoUno)