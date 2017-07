Cinco aplicaciones para sacar provecho a los lentes de realidad virtual

RELACIONADAS Se conocieron excelentes noticias para el tratamiento del Parkinson

Un recorrido por las mejores propuestas que se pueden encontrar en las tiendas de Apple y Google para descubrir las funciones del visor junto a la pantalla del smartphone.

La realidad virtual es el nuevo término de moda en el campo de la tecnología y todos quieren aprovecharla al máximo. De la mano de dispositivos como Oculus Rift, Gear VR o el popular Cardboard de Google, los mundos virtuales en tres dimensiones ahora pueden ser disfrutados por millones de usuarios en todo el mundo sin necesidad de invertir ingentes cantidades de dinero en un casco preparado para soportar este tipo de tecnología.

Sin embargo, existe un problema. Son muchos los usuarios que poseen un lente de realidad virtual y ni siquiera saben qué contenidos correr con él. Ya sea porque recibieron el accesorio como regalo, a través de una promoción o, simplemente, por una compra impulsiva, es común no saber qué hacer con estos dispositivos una vez que se monta el smartphone para comenzar a utilizarlos.

Android ha tomado la posta en lo que se refiere a contenidos de VR accesibles, ya que su ya citado Cardboard (y las incontables imitaciones que pueden encontrarse hoy en día) permitió que por unos pocos dólares cualquier usuario con un teléfono relativamente moderno pueda sumergirse en mundos virtuales.

Actualmente el Play Store dispone de una sección dedicada exclusivamente a Daydream, la nueva marca de VR de Google, donde pueden encontrarse cientos de títulos compatibles con la mayoría de los headsets que funcionan con terminales Android; Apple también hace lo propio, con un interesante catálogo de opciones en su App Store. La calidad varía, como así también su disponibilidad (los hay gratuitos y pagos). A continuación, un recorrido por las mejores apps que pueden encontrarse hoy en día para aprovechar al máximo la realidad virtual y desempolvar ese headset que, a priori, tenía como destino el lugar más recóndito del armario.

Within

Conocida en su momento como VRSE, Within es una aplicación pensada para brindar a los usuarios contenidos de realidad virtual realizados por creadores de todo el mundo. Su biblioteca incluye desde cortometrajes a documentales, pasando por shows en vivo y producciones de algunos de los medios más importantes del mundo.

Within fue creada por el cineasta Chris Milk y el reconocido tecnólogo Aaron Koblin con el objetivo de explorar y ampliar el potencial de la narrativa inmersiva en Oculus Rift, Samsung Gear VR, HTC Vive, Sony Playstation VR y Google Daydream. Entre las compañías que apoyan el proyecto se encuentran Apple, The New York Times, NBC, Vice Media y las Naciones Unidas, junto con la banda U2, que también ha sumado contenidos a la plataforma.

La app está disponible de manera gratuita en iOS y Android y posee dos opciones de reproducción: vía streaming o mediante la descarga de los contenidos, lo que permite disfrutarlos de forma off line.

VR Fantasy

La industria de los videojuegos todavía no se ha volcado de manera masiva al VR, pero ya existen algunos títulos que aprovechan al máximo esta tecnología para potenciar sus historias. En móviles, uno de los principales exponentes es VR Fantasy, un juego que, si bien es sencillo, cumple con su objetivo de brindar un buen rato de entretenimiento al jugador casual.

La historia toma elementos de Zelda y Minecraft, ya que pone al usuario en la piel de un héroe que debe adentrarse en mazmorras y luchas con diferentes tipos de enemigos, resolviendo puzzles y utilizando las distintas armas que vaya recolectando a lo largo de la historia. Su jugabilidad no presenta demasiadas complicaciones y puede ser disfrutado tanto por niños como por adultos.

Esta aventura de rol pensada para Cardboard o dispositivos similares está disponible en Android de manera gratuita. Por ahora, no hay fecha de lanzamiento confirmada para su versión de iOS.

Expediciones

Google es uno de los principales impulsores del VR, ya que ha desarrollado varias aplicaciones que aprovechan esta tecnología y la vuelcan en los móviles Android. Una de las más interesantes es Expediciones, una plataforma educativa de realidad virtual que permite realizar recorridos por cientos de escenarios de todo el mundo (el fondo del mar, las pirámides de Egipto y estudios de televisión, entre muchos otros) o historias que tengan valor histórico o social.

El principal atractivo de la app es que fue pensada especialmente para ser utilizada en aulas. Expediciones permite a un profesor hacer de guía y dirigir a sus alumnos a través de imágenes 3D y panorámicas de 360 grados, señalando los detalles más importantes a lo largo del recorrido. Los dispositivos pueden conectarse a través de una misma red Wi-Fi, y si el profesor ha descargado las expediciones, no se necesitará de conexión a Internet para poder verlas.

Hasta ahora, la app cuenta con más de 200 expediciones, que incluyen descripciones integradas, temas de discusión y preguntas para hacer en el aula. Su disponibilidad es totalmente gratuita a través del Play Store de Android y el App Store de iOS.

Cardboard Camera

Disfrutar de contenidos propios realizados específicamente para VR es posible de la mano de Cardboard Camera, otra app desarrollada por Google, en este caso para potenciar la generación de contenidos de la mano de los propios usuarios.

La plataforma permite crear en pocos pasos imágenes en 360 grados o con efectos tridimensionales. Incluso se puede agregar sonido para hacer de la experiencia algo mucho más inmersivo. Su funcionamiento es sencillo: Solo hay que pulsar el disparador y realizar un giro de 360 grados de forma lenta. La app grabará el audio junto con las imágenes y una vez realizada la captura generará la imagen panorámica.

La app fue lanzada a fines de 2015 y está disponible de manera gratuita para dispositivos iOS y Android.

Proton Pulse

Proton Pulse es, a grandes rasgos, un Arkanoid adaptado al mundo de la realidad virtual. El legendario juego en el que había que destruir ladrillos con una bola de metal tiene su encarnación para VR, con las dificultades lógicas que agrega el hecho de tener que jugar en tres dimensiones y en un escenario en constante movimiento.

El juego, uno de los más celebrados en los stores de Apple y Google, se destaca por su jugabilidad y su excelente (y algo frenético) apartado visual, repleto de luces y colores. Una particularidad de este título es que también tiene versiones para Oculus Rift y PlayStation VR, por lo que aquellos pocos afortunados que dispongan de uno de estos dispositivos también podrán disfrutarlo.

Proton Pulse puede descargar en smartphones y tablets equipadas con iOS o Android y su precio es de 1,99 dólares.

Otros títulos de interés

Deep Space Battle VR:batallas de naves espaciales con el agregado de una excelente inmersión en VR. Gratis para Android .

VRaccoon: un arcade en primera persona donde el usuario se pone en la piel de un mapache que debe recorrer un departamento en busca de distintos objetos. Gratis para Android y iOS.

InMind VR 2: esta aplicación combina elementos de juegos de estrategia y nociones de neurociencia. El protagonista debe recorrer el microcosmos de un cerebro humano, en una historia que refleja cómo la química afecta a las emociones. Gratis para iOS y Android.

VR Music Visualizer 360: es una propuesta pensada para aportar un elemento visual a la música. Las imágenes fractales se sincronizan con lo que está escuchando el usuario. Gratis para Android.

Google Spotlight Stories: Paquete de narraciones creadas especialmente para headsets de realidad virtual. Por ahora, las historias disponible solo están en inglés. Gratis para iOS y Android.