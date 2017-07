No dejaron entrar a Jorge Lanata a Venezuela y lo deportaron: Fue calificado como inadmisible

El periodista había viajado para cubrir la Asamblea Constituyente que convocó Maduro para el domingo.

Apenas pisó el aeropuerto de Caracas, Jorge Lanata fue calificado como inadmisible por las autoridades. Inmediatamente lo incomunicaron, lo llevaron a la oficina de Migraciones y le informaron que será deportado hacia Argentina.

“Vinimos a asistir a Jorge y sus asistentes. Fueron calificados como inadmitidos y van a ser deportados en el próximo vuelo de la aerolínea Copa hacia Panamá. Van a llegar a las 7 de la mañana del viernes a Buenos Aires”, informó a Todo Noticias Eduardo Porreti, encargado de negocios de la embajada argentina en Venezuela.

“El argumento es que si un periodista viene necesita una Visa para ejercer el periodismo. Es un argumento que no comparto y me parece inapropiado, pero no es mi país”, explicó el funcionario de la embajada.

Es importante resaltar que Venezuela se enfrenta a un domingo clave: ese día se votará la Asamblea Nacional Constituyente, un paso electoral creado por Maduro para intentar modificar la Constitución y perpetuarse en el poder. Analistas internacionales lo califican como un “autogolpe”, que Lanata iba a cubrir para PPT.

Mientras tanto, el régimen venezolano también anunció la prohibición a marchar en las próximas horas. Ante esto, la oposición convocó a “tomar Caracas” el viernes y la tensión crece.

Rechazo del Gobierno argentino

Jorge Faurie, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, fue uno de los primeros integrantes del Gobierno en expresarse tras la deportación. “Gran disgusto por el rechazo del ingreso a Venezuela de Lanata. Se pidió al embajador venezolano en Buenos Aires que interviniera ante este rechazo del conocido periodista argentino”, publicó en Twitter.