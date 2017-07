Maggie Solari: “Misiones está de pie y hay provincias que no pueden pagar los sueldos”

Luego del éxito que se vivió en el Parque del Conocimiento durante las vacaciones de invierno con el “Parque a la Siesta”, su presidenta, Maggie Solari Quintana visitó los estudios de Misiones Online TV donde analizó la situación que se vive en la actualidad en la provincia y destacó el “Parque a la Siesta” como una política de Estado que tendrá continuidad en el tiempo.

Solari Quintana calificó las vacaciones de invierno como súper exitosas por la cantidad de gente que pudo disfrutar de todas las actividades. “Este año tuvimos gente todos los días, fue parejo todos los días. Creo que las imágenes bastaron porque tuvimos todos los días. El año pasado pasaron 15 mil personas. Hubo mucho movimiento de turismo, algo que me parece bien que la gente llegaba al Parque. Una actividad para hacer de primer nivel, de mucha calidad y gratuita”, sostuvo la funcionaria y añadió que esa es una política de Estado.

“Cuando vos tenés una acción y tenés una respuesta de la comunidad que te dice que eso es acertado. Creo que el objetivo está cumplido porque el año que viene yo voy a estar en el Senado y otra persona estará en el Parque y el “Parque a la Siesta” que ya tiene dos ediciones, seguramente va tener una tercera. La persona que venga va seguir haciendo lo mismo porque sino la gente te lo reclamaría. La construcción de las políticas públicas de Estado es precisamente esa, tener una continuidad en función de la necesidad de la gente. Yo creo que la gestión se ve siempre, también se ve la falta de gestión. La comunidad ve absolutamente todo”, reflexionó.

En ese sentido, reveló que siempre observa lo que ocurre en otros distritos del país para tener una visión que cómo se vive en Misiones y tener una real dimensión de cómo van las cosas. “Yo estoy permanentemente mirando qué se hace en otros lados, no solo el gobierno nacional. Intento ver en otras provincias qué está pasando, cómo están pasando. Porque para mi el parámetro nuestro, en este federalismo nuestro que es inexistente en un montón de cosas respecto del gobierno nacional, miro qué está pasando en el resto del país. La verdad que nosotros entre varias cosas que tenemos positivas respecto de otras provincias estamos con un problema tan acuciante como son las asimetrías, con el puente y sin embargo Misiones está de pie. Hay otras provincias que no son fronterizas que no tienen esta problemática y no están pudiendo ni siquiera pagar los sueldos. Eso también a uno lo pone en una situación de decir que por suerte hicimos bien las cosas durante todos estos años y aunque sea tenemos una política fiscal que nos permite tener una provincia que está funcionando”, aseguró y agregó que se debe a la buena gestión del gobernador Hugo Passalacqua y al hecho de tener una relación inteligente con un gobierno que es opositor pero con el que se necesita construir, gestionar y lograr que le dé a la provincia.

“Acá vinieron fondos para reparar puentes, para hacer arreglos que necesitamps, que son fundamentales. Nosotros en nuestra política de Estado siempre se apostó mucho a la conectividad en ruta, a llegar con el asfalto hasta el lugar más recóndito que uno pueda. Eso es producto de la gestión, esos son fondos que se han conseguido, que vienen de Nación. Nuestros legisladores nacionales también están peleándola para ser escuchados”, indicó.

Compromiso

Solari Quintana reconoció que a los misioneros les preocupa a situación de crisis que se atraviesa en todo el país y aseguró que las personas con quienes habla no cuestionan al oficialismo provincial sino cómo se va trabajar para vivir mejor en la provincia. “Al misionero le está preocupando la situación de crisis en la que estamos. Nosotros tenemos una provincia que no es solo Posadas, tenemos el ITC para Posadas pero faltan muchos lugares que están en la misma situación. En la provincia la preocupación también tiene que ver con políticas que nos están afectando. La gente no nos dice ´ustedes los renovadores tal cosa´, el tema es cómo vamos a hacer para seguir, para vivir mejor, yo creo que también dialogamos mucho con las personas porque ahí está diferencia. ¿Va haber un mandato partidario por encima de los intereses del pueblo misionero? Nosotros no tenemos eso, somos un partido provincial que es gobierno desde 2003 a la fecha y que no tiene otro compromiso que no sea con el pueblo de la provincia de Misiones. No nos interesa confrontar en los temas que nosotros entendemos que nos tienen que solucionar para mantener nuestro bienestar, eso es innegociable. Hay una situación que tiene que ver con una convivencia, esto de tener una relación donde se respete lo que ha elegido el pueblo y puedas conciliar las diferencias. Estamos plantados en que lo otro no”, aseveró.

Además, la precandidata adelantó que uno de los temas que trabajará una vez que asuma el 10 de diciembre es el de las economías regionales por lo que ya se encuentra charlando con la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreyra, para conocer más sobre el tema.