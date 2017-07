Después de Centurión, otro menos para Boca: El Mellizo se quedó sin un titular

El defensor, titular en el Boca campeón, volverá al Sporting Lisboa con un contrato vigente hasta el 2022 y con una cláusula rescisión de 45 millones de euros.

El defensor argentino Jonathan Silva, quien jugó en la temporada 2016/2017 a préstamo en Boca Juniors, regresó al Sporting Lisboa, de Portugal. Su salida fue confirmada por el propio jugador a través de su cuenta de Twitter.

Silva, que jugó 14 cotejos con la casaca xeneize en el certamen que acaba de ganar Boca, tenía contrato con el Sporting Lisboa hasta agosto de 2019, pero el equipo luso anunció en la misma red social la extensión de su contrato hasta 2022. La cláusula de rescisión del contrato del ex jugador de Estudiantes de La Plata, de 23 años, se mantendrá en 45 millones de euros.

O #SportingCP chegou a acordo com o @3jonathansilva para a extensão do contrato até 2022, ficando com uma cláusula de 45 milhões de euros. pic.twitter.com/tIKR1M17Av

— Sporting CP (@Sporting_CP) 25 de julio de 2017