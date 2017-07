Hombre a los tiros causó pánico en un conocido barrio de Santo Tomé

Momentos de suma tensión se vivieron el fin de semana en el barrio San Martín de la localidad correntina de Santo Tomé, cuando un hombre armado y totalmente descontrolado efectuó disparos al aire, poniendo en riesgo su vida y la de terceros. Finalmente fue detenido.

Fuentes policiales confirmaron que el episodio se produjo el viernes a la noche en la manzana F del barrio, cuando varios llamados al 101 alertaron sobre un hombre armado que realizaba disparos en plena calle.

Todo sucedió alrededor de las 20 y desató la preocupación generalizada de los habitantes de la zona, que no entendían lo que estaba pasando.

Minutos después del pedido de auxilio, varias patrullas policiales montaron un gran operativo en la zona para resguardar a los vecinos y lograron capturar al peligroso sujeto, quien ya tendría antecedentes de este tipo.

Se trata de un joven, de 28 años, de apellido Álvarez, en poder de quien se secuestró un revolver calibre 22 milímetros largo con cinco cartuchos.

Por su parte, el comisario Franco, jefe de la Comisaría Segunda, confirmó el hecho y explicó que fue un vecino quien los alertó sobre esta persona, que, al ser perseguida por las autoridades, ingresó a un domicilio particular para refugiarse, pero de todas maneras pudo ser reducido.

Aún no se conocen los motivos que impulsaron a este joven a actuar de esa manera y provocar el pánico generalizado en el tradicional barrio santotomeño.

Fuentes calificadas revelaron que la persona detenida por efectuar disparos en la vía pública, ya había sido demorada por la misma conducta hace cuatro meses aproximadamente.

En aquella oportunidad, Álvarez se dirigió con su motocicleta por la avenida Brasil y se detuvo al costado del complejo polideportivo Romeo Maciel, cargó su revolver también calibre 22 milímetros y disparó en varias oportunidades.

“El arma se trababa, y volvía a tirotear y lo que es más grave aún, es que gatillaba en dirección horizontal, es decir podría ocurrir cualquier tragedia”, señaló una fuente policial.

En esa oportunidad, el sujeto también fue detenido pero a los pocos días recuperó la libertad.

El caso evidencia sin lugar a dudas una alteración mental por parte del denominado “tirador del barrio San Martín” que debe ser atendida con seriedad por las autoridades judiciales competentes, antes que se desate una tragedia y haya víctimas fatales que lamentar.

Fuente: diario El Libertador