Las inesperadas confesiones de Dalma Maradona sobre su papá

La hija de Diego no se calló nada en una entrevista con Carolina Ardohain: los conflictos y las novias de su padre, la pareja de su madre y mucho más.

En su ciclo “Pampita on line”, emitido por el canal KZO, Carolina Ardohain conversó con Dalma Maradona, quien para sorpresa de muchos y debido a su bajo perfil, realizó confesiones inesperadas. Habló de su padre, la relación que tienen ella y su hermana Gianinna con las novias de éste y también con la pareja de su mamá, Claudia Villafañe.

“Me da mucha bronca muchas veces la gente que tiene alrededor porque siento que no lo cuidan nada al exponerlo de esa manera, ya que él está expuesto siempre por ser quien es. Si yo estoy con él ahí, nunca vas a ver algo que no esté bien cuidado”, respondió Dalma ante la consulta sobre qué siente cuando lo ve a Diego salir en los medios y se lo escucha hablar mal muchas de las veces que da notas.

Y agregó: “Me dan muchas ganas de ir a cuidarlo, y el motivo por el cual creo que mi papá más se enoja conmigo es ése, como que él dice que yo tendría que estar mucho más tiempo con él o más disponible en cuanto a mi trabajo. Porque hay muchas veces que él me llama y me dice ‘Venite una semana’, y yo estoy filmando y no puedo, no hay forma, no puedo decir que me banquen el rodaje dos semanas”.

La hija de Diego explicó el motivo por el cual a su padre no se le entiende nada muchas de las veces en las que sale a hablar en los medios: “Hay un montón de veces que a él por ahí lo sacan al aire y no está para hablar, y todo el mundo me dice cómo hacen esas cosas. Él toma pastillas para dormir hace mil años y, mezcladas con una copa de alcohol, es terrible. Ni siquiera es que está borracho, porque con una copa de alcohol nadie está borracho, pero le hacen un efecto tremendo. Y cuando no se duerme peor, porque tiene problemas para dormir desde hace un montón de tiempo y lo padece un montón. Entonces hay veces en las que yo digo: ‘Bueno, si vos ves que tomó una pastilla para dormir y no se durmió no lo saques al aire’, ahí es donde yo siento que no lo cuidan mucho”.

“Yo le digo todo el tiempo que él tendría que aprender a vivir tranquilo y él me dice que no sabe y no puede. Yo siento que hay momentos en los que digo: ‘Listo, es ahora, estás tranquilo’, y de repente digo: ‘¿Qué onda, cómo puede ser?'”

En lo que respecta a la relación con las novias de su papá aseguró: “Hay algo muy fuerte entre mi papá, mi hermana y yo que muchas veces una mujer que viene no lo entiende o le da celos. Si veo que viene una mujer que ama a mi papá por lo que él es y lo cuida, soy la primera en tener la mejor”.

Y siguió en plan de confesión: “No es una cuestión de caprichos, solamente que hubo dos situaciones de dos parejas con las que yo no me llevé bien y que terminaron mal. Siento que cuando se ponen a competir tanto con mi hermana como conmigo siempre perdés, pero no es porque seamos mi hermana y yo, es para cualquier persona que tiene pareja: si viene alguien, tiene que saber que esa persona ya tenía hijos, es así”.

Y se refirió a Rocío Oliva, la última novia del Diez: “Al principio, nos llevamos muy bien, teníamos buena onda. De repente pasó algo, no sé qué fue realmente, pero se fue todo al… Para mí, Rocío no lo quería bien. Si vos ves que él está feliz con sus hijas y su nieto, ¿por qué te molesta? Y no fue sólo eso, fueron muchas otras cosas más”.

“Mucha gente dice: ‘Ay, pero ninguna les cae bien porque ninguna va a ser como la madre´. Esa frase la escuché mil veces y, obviamente, para mí ninguna va a ser como mi mamá, pero yo soy la primera en sumarla a la familia si mi papá está bien y esa persona lo quiere bien”, se sinceró.

Y hablando de su mamá, Dalma también se expresó sobre la pareja de Claudia Villafañe, Jorge Taiana: “En realidad no tenemos relación con él porque ella no quiere, es una decisión de mi mamá que no quiere mezclar. Todos dicen: ‘¡Pero después de tantos años…! Pero nosotras no nos enteramos al principio tampoco. Obviamente, sospechábamos y en un momento, lo hablamos con ella”.