Closs: “Nuestro gran desafío es que en la agenda nacional se incorporen los temas de Misiones”

El diputado nacional Maurice Closs insistió en que las elecciones deben servir para poner en agenda los temas que interesan a Misiones y que los representantes del Frente Renovador de la Concordia son quienes llevarán esas banderas al Congreso.

En ese contexto, se diferenció de los candidatos del Gobierno nacional que no defienden ni alzan la voz por los reclamos de Misiones. Apuntó a la ley Pymes, que incluye el artículo 10, específico para atender las asimetrías de frontera, pero que todavía no fue reglamentado por el presidente Mauricio Macri.

Closs salió al cruce del candidato a senador de Cambiemos, Humberto Schiavoni, quien aseguró que la ley Pymes está funcionando a pleno.

“No pueden mentir y no pueden cambiar el discurso de un día al otro. Lo llamativo que en el artículo 10 de la ley de Pymes ha sido el diputado Luis Pastori el que más insistió para que sea incorporado y no puede borrar con el codo lo que escribió con sus manos. El artículo 10, el que específicamente peleamos, no fue reglamentado y ahora resulta que las PYMES no saben utilizar la ley que está vigente”, cuestionó.

“Ahora, por una bajada de línea de la Casa Rosada, dicen que la ley Pymes está vigente y no hay nada para Misiones. Esto termina mal, como terminó mal con Martínez de Hoz, como terminó mal con Domingo Cavallo. Si vos tenés una provincia que genera recursos, que paga sueldos, el Estado y los privados que producen y esa plata se gasta en otro lugar, esa provincia se va a morir igual y el Gobierno nacional se resiste a mirar una ley que no solo es para Misiones, es una ley que también beneficiará a Clorinda, a Paso de los libres y que el Estado nacional podrá establecer los límites pero que nos miren, que atienda porque esta historia Misiones ya la vivió muchas veces”, explicó.

“Nuestro gran desafío es que en la agenda nacional se incorporen los temas de Misiones. En rigor de verdad es lo que nos diferencia, nosotros no vamos a depender de los lineamientos de la Casa Rosada, vamos a defender los intereses de Misiones y ayudar al gobierno nacional, pero no vamos a ser empleados de la Casa Rosada”, cuestionó.