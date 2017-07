Murió María Amuchástegui, la recordada profesora de gimnasia de la TV

Estaba internada en la Clínica Trinidad de San Isidro y sufrió un ACV del que no pudo recuperarse. Hace meses que peleaba contra un cáncer de pulmón.

Esta mañana se conoció la triste noticia del fallecimiento de María Amuchástegui, quien se hizo famosa en la década del ’80 por dar clases de gimnasia en televisión.

Según se supo, a la conductora y cantante le diagnosticaron un cáncer de pulmón hace un tiempo y su salud se vio muy deteriorada desde entonces.

Para colmo, hace unos días sufrió un ACV, por lo que internada de urgencia en la Clínica de la Trinidad de San Isidro, donde falleció esta madrugada.

Se formó como bailarina en los Estados Unidos y fue la precursora del aerobic en la Argentina. Le dedicó la mayor parte de su vida al mejoramiento a través de la técnica hoy conocida como Fitness . Al regresar al país, se convirtió en la profesora de baile de figuras como Antonio Gasalla, Carlos Perciavalle y Cecilia Rossetto entre otros.

Su debut televisivo fue 1983 cuando condujo su programa “Buen día Salud” por las mañanas de ATC (Canal 7) hasta 1986. Luego pasó a Canal 11 (Telefe) y después a Canal 13 con un ciclo más periodístico y de mayor producción, llamado “Buen día María”.

Estos programas se caracterizaron por ser los primeros programas de gimnasia en la pantalla chica Argentina. Acompañada por el Dr. Eduardo Lorenzo Borocotó quien aportaba datos sobre la salud física y un grupo de chicas que hacían la rutina que ella marcaba, a las que las llamaban Las Marías.

En la década del ’90, ya alejada de la televisión, visitó el ciclo de Susana Giménez y le contó que su principal fuente de ingreso económico tenía que ver con un centro de personal trainer, donde ella preparaba a los profesores que eran contratados para salir a dar clases. Además, tenía un gimnasio propio.

Desde el 2000 su participación en televisión fue mermando. Pasó como invitada en el programa “Sábado Bus”, conducido por Nicolás Repetto. Y ese mismo año, trabajó en un programa televisivo de corta duración por Canal 9. Recién en 2008 volvió a la pantalla chica en un capítulo del programa CQC por Telefe.​ En 2010 fue invitada al programa “Cuestión de peso” por Canal 13. Y en 2012 regresó con una participación en la telenovela “Graduados”, emitida por Telefe, encarnando a la profesora Miravelli, la docente de danza de la secundaria.

Hace unos años, en una entrevista en la que repasaba su trayectoria, María expresaba que “Me gusta cuando la gente me recuerda. Todavía, a pesar de que pasaron muchísimos años voy en un taxi y me reconocen por la voz. No me quieren cobrar. Me pregunta cuándo vuelvo”. (Clarín).