Robaron más de medio millón de pesos de un casino de Sáenz Peña, Chaco

Un solitario ladrón y a cara descubierta asaltó el domingo a la mañana una de las sucursales del casino Gala de la localidad de Sáenz Peña, Chaco, de donde se llevó más de medio millón de pesos, tras amenazar a los empleados con un arma de fuego.

El robo ocurrió pasadas las 8, en la Sala Platinum, ubicado en el barrio Ensanche Sur, donde un hombre, mayor de edad, ingresó en el local y subió directamente a la oficina del encargado.

Allí lo habría amenazado con un revólver y, tras apuntarlo en la cabeza, logró que el encargado le entregue todo el dinero que había en el lugar, correspondiente a la recaudación del sábado que alcanzaba los 540 mil pesos aproximadamente.

A la hora del robo no había ninguna persona en la sala jugando, solamente estaba el encargado de mantenimiento y el asistente de fichas.

Fuentes policiales confirmaron que “todo el hecho delictivo quedó registrado por las cámaras de seguridad del casino, donde se puede observar el ingreso del supuesto autor del robo, una persona joven que tenía colocada una gorra, vestía pantalón de jeans, campera y zapatillas.

Además, contaron que con el dinero en mano, el delincuente obligó al encargado a arrojarse boca abajo en el suelo detrás del mostrador, lo maniató con precintos y cinta de embalajes y lo dejó totalmente inmóvil. Luego, abandonó el lugar con la plata dentro de una mochila.

Durante el horario del robo, precisaron que “el local no contaba con personal policial de seguridad de servicio adicional, tarea que está cubierta desde las 00 hasta las 8”.

Efectivos de la División Investigaciones llevan adelante las averiguaciones sobre el robo, que no es el primero que ocurre en este local bajo la misma modalidad.

El primer asalto fue en el mes de octubre del año pasado, oportunidad en la que un ladrón se llevó 280 mil pesos en efectivo envueltos en una bolsita de supermercado y escapó en bicicleta.

Fuente: diario El Libertador