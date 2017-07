Pelea de estudiantes en Eldorado: aseguran que todo empezó por una jugada desafortunada en un partido de vóley

La pelea entre estudiantes de Eldorado cuyo video se viralizó a través de las redes sociales sigue siendo uno de los temas más comentados en la provincia. Ahora se conoció el relato de la madre de la chica que terminó golpeada. Ella contó que la agresión fue producto de una jugada desafortunada entre las jóvenes durante un partido de vóley que se desarrollaba en la clase de Educación Física de la Escuela de Comercio, a la que asisten ambas.

“Marianela erró la pelota y la otra chica la insulta y la sacude diciendo ‘Despertate Firulais’. Mi hija le pide a la profesora que la cambien de grupo, pero siguieron jugando como si nada, luego la agresión se dio a la salida y estaba preparada porque ya lo venían filmando antes del ataque”, le contó Gladis Ester (67) a FM Stop.

Ambas jóvenes recibieron 15 amonestaciones cada una. Marianela (16) cursa el segundo año A y la otra protagonista del bochornoso episodio, Merlina (16), el segundo año B.

“Temo por la vida de mis hijas, tengo tres y todas entran en la escuela de comercio”, admitió Gladis.

“La familia de Merlina no se comunicó con nosotros, no sé quién es ni sé dónde vive, el día que nos juntaron con la vicedirectora no pude hablar con ella quería preguntarle el por qué le hizo eso a mi hija”, añadió la madre.

Gladis contó que su hija “teme salir a la calle y que no quiere regresar a clases”.