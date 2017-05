Condenaron a un hombre que había baledo la comisaría de Colonia Mado para liberar a un hijo detenido

RELACIONADAS Va a juicio un hombre que atacó a balazos la comisaría de Mado para liberar a un hijo preso

El hombre que atacó a balazos la comisaría de Colonia Mado en 2014 en reclamo de la liberación de un hijo suyo que estaba detenido y que recibió seis balazos por parte de los uniformados que repelieron la agresión fue condenado en Eldorado en un juicio abreviado a cuatro años de cárcel.

Bonifacio Barúa se admitió culpable de los delitos de “amenazas agravadas, tentativa de homicidio y portación Ilegal de armas”.

También condenaron a un castigo en suspenso en el proceso abreviado a tres familiares de Bonifacio: Elizabeth, Delia y Diego, por “resistencia a la autoridad”.

Jorge Barúa, el hijo de Bonifacio, fue declarado rebelde y tiene pedido de captura. Cuando lo atrapen, será sometido a juicio.

Para la realización del juicio abreviado, luego de la admisión de culpabilidad del acusado, acordaron la pena la defensa de Barúa y su familia y el fiscal Federico Rodríguez. Ese acuerdo posteriormente fue elevado a los integrantes del Tribunal Penal de Eldorado, integrado por los camaristas Atilio León, Lyda Gallardo y María Teresa Ramos.

La historia la comenzó Jorge Barúa el 22 de noviembre de 2014, al anochecer. Durante un campeonato de fútbol barrio, él discutió con los hermanos Raúl y César Simanek. No conforme con el final del entredicho, se retiró unos minutos y después regresó con un arma de fuego. Apuntó hacia los Simanek y gatilló tres veces, pero no salieron los disparos.

Las víctimas llamaron a la Policía y una patrulla fue a buscar a Jorge. Lo detuvieron, pero no fue sencillo. El hombre y sus parientes ofrecieron tenaz resistencia. Incluso un agente fue herido de un machetazo en el allanamiento.

Jorge, su madre y otra familiar fueron arrestados, pero los uniformados no encontraron el arma con la que intentaron balear a los hermanos Simanek.

Al mediodía siguiente, Bonifacio Barúa llegó en moto con un cuñado a la comisaría de Mado, donde estaba alojado Jorge. Fuera de sí empezó a disparar contra los policías. Los uniformados repelieron el ataque.

Bonifacio terminó baleado. Seis tiros recibió, pero milagrosamente sólo sufrió heridas leves. En el lugar secuestraron un revólver y la escopeta calibre 16.