El área de salud refuerza la capacitación para detectar y prevenir las infecciones respiratorias

En la mañana de este miércoles se realizó en el Hogar de Día de Posadas el lanzamiento del Programa de Infecciones Respiratorias, que contó con la presencia del ministro de Salud, Walter Villalba y los jefes de áreas programáticas, además de todos los directores de hospitales de toda la provincia y responsables de atención primaria.

Las infecciones respiratorias tienen un índice de mortalidad y morbilidad muy alto, mucho más peligroso incluso que el dengue, que tiene mucha más difusión en los medios. Desde el punto de vista sanitario es muy importante llevar adelante estas acciones, ya que las mismas afectan a poblaciones vulnerables, con gente que muchas veces tiene que internarse y de forma grave y donde la tasa de mortalidad, como fue el año pasado, es mayor a la habitual.

El titular de la cartera sanitaria indicó que “en la mayoría de los casos se trata de infecciones virales, y dentro de estas hay algunas que son inmunoprevenibles, como por ejemplo la gripe H1N1, Influenza B, H3N2, que son las que tienen la vacuna antigripal y otras que no lo son, que son las que este año van a ser mayoría en el país. Por eso se torna muy importante que podamos reconocer en el ámbito sanitario signos de alerta, sobre todo en aquellas personas que no son independientes, como por ejemplo niños muy chiquitos. Hay que reconocer cuando no duermen, cuando no se alimentan; y también es importante cuidar a los ancianos”

“Hemos recibido muchos medicamentos como aerosoles y aerocámaras para repartir en toda la provincia y a partir de aquí comienza un sistema de capacitación en cada zona sanitaria y ya a la pesquisa de los casos directamente más el sistema de vacunación”, señaló Villalba.