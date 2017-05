Macabro hallazgo: Tenía ambas manos clavadas a un árbol

Agentes de policía de Albuquerque, Nuevo México, recibieron un llamado reportando que se encontraba un hombre herido en un área boscosa.

Al llegar al lugar, los agentes se percataron que el hombre parecía confundido, y al acercarse más observaron que la víctima tenía ambas manos clavadas con clavos de 7.5 centímetros de largo, por lo que inmediatamente los oficiales lo auxiliaron y lo trasladaron a un hospital de la zona.

Hasta el momento el hombre no ha dado declaración alguna ante los investigadores sobre este terrible suceso. Los agentes desconocen cuánto tiempo pasó el pobre hombre clavado de ambas manos contra el árbol y sangrando por la agresión que le ocasionaron.

Celina Espinoza, vocera del Departamento de Policía de Albuquerque, informó que la policía recibió el pasado lunes una llamada sobre un hombre herido en el sureste de la ciudad, en la orilla este del Río Grande. “Los agentes encontraron a un hombre que parecía confundido, de pie frente a un árbol con las manos al lado de sus hombros”, dijo Espinoza.”Cada mano tenía un clavo que la atravesaba.”

La vocera dijo que los clavos eran de 7.5 centímetros de largo y el hombre no estaba sangrando cuando los agentes lo encontraron. Lo quitaron del árbol y lo llevaron a un hospital. “El hombre no ha cooperado con los agentes”, dijo Espinoza. “Siguen tratando de entrevistarlo y determinar exactamente qué pasó y cómo terminó en el bosque”. Su nombre no ha sido dado a conocer.