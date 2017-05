Los llamativos mensajes de la adolescente desaparecida en Córdoba: “Quiero empezar de cero”

Investigan las redes sociales de Yasmín Varela y una pista en Santiago del Estero. El jueves fue la última vez que la vieron.

Dos días antes de que Yasmín Varela fuera vista por última vez en Córdoba la adolescente de 15 años había publicado en su cuenta de Twitter mensajes que podrían estar relacionados con su huída y que ahora se convirtieron en el eje de la investigación. También se conoció un audio de Whatsapp con un amigo que todavía no fue identificado pero que reafirmaría la hipótesis de que se escapó de su casa.

“Quiero empezar de cero”, “Yo no quería esto pero no me dejan opción” o “las cosas que voy a pasar pero que Dios me perdone”, son algunos de los posteos que hizo la joven durante ese martes. El jueves, su mamá la acompañó hasta la puerta del colegio Santa Margarita de Cortona, al que asiste, y ya no volvieron a verla. Los directivos del establecimiento manifestaron que ni siquiera entró.